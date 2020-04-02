اليوم السابع
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وزير الأوقاف: لم نقرأ فى تاريخ البشرية عن خونة وعملاء مثل جماعة الإخوان الإرهابية

الخميس، 02 أبريل 2020 11:27 ص
وزير الأوقاف: لم نقرأ فى تاريخ البشرية عن خونة وعملاء مثل جماعة الإخوان الإرهابية وزير الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه عبر التاريخ الطويل للبشرية هناك نماذج كثيرة من العمالة والخيانة ، والأُجراء والخونة والعملاء، لكننا لم نسمع ولم نقرأ عبر التاريخ الإنسانى عن خونة وعملاء وأُجراء انسلخوا من كل معانى الإنسانية والوطنية ووصلوا إلى منتهى درجات الانحطاط على هذا النحو الذى يقوم به أبواق جماعة الإخوان من الخونة والعملاء والأُجراء من حيث الوقاحة وعدم الحياء لا من الله ولا من الخلق، وكأنهم لا أهل لهم ولا ملة، وحقا كما قال نبينا ( صلى الله عليه وسلم ): " إذا لم تستح فاصنع ما شئت ". 

وأكد الوزير فى بيان له، أن هذه الجماعةَ وعناصرَها المجرمة أبوابُ فتنة وشر حيث كانوا، وحيث حلوا، وحيث ارتحلوا ، وأن الحل الوحيد هو استئصال شأفة هذه الجماعة تنظيمًا وفكرًا لنخلّص البشرية من شرها.

كما نؤكد أن التستر على أى عنصر من عناصر هذه الجماعة الإرهابية هو خيانة للوطن، لأن هذه الجماعة بعناصرها المجرمة لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية ولا بديمقراطية، وهو ماظهر للعيان رأْى العين فى العام الأسود لحكم المرشد وما شهده عام حكمهم الأسود هذا من تمييز عنصرى ضد غير المنتسبين للجماعة وإقصاء مقيت لم يشهد التاريخ مثله ، فهم يعتقدون زورًا وبهتانًا بأنهم جماعة الله المختارة، مع أنها لا تعدو كونها جماعة أجيرة ضد دينها وأوطانها ، مما يتطلب من علماء الدين المخلصين والمفكرين والمثقفين والإعلامين الوطنيين جميعا العمل الجاد والدءوب والمتواصل لكشف طبيعة هذه الجماعة وتعريتها وطنيًا ومجتمعيًا حتى نقي أوطاننا من شرها وسمومها ، وخبثها ومكرها ، وعمالتها وخيانتها.


الجماعه الارهابيه

وزير الاوقاف

ازمه كورونا

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