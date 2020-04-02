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وزارة الصحة الجزائرية: انتشار فيروس كورونا فى 40 ولاية من أصل 48

الخميس، 02 أبريل 2020 07:53 م
وزارة الصحة الجزائرية: انتشار فيروس كورونا فى 40 ولاية من أصل 48 كورونا
كتب سمير حسنى

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كشفت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس عن انتشار فيروس كورونا في 40 ولاية من أصل 48 ولاية فى البلاد، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وأعلنت الصحة الجزائرية اليوم الخميس عن 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 63، فضلا عن 139 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 986 إصابة، تماثل منها 61 للشفاء، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية قبل قليل.

وكانت أعلنت الحكومة الجزائرية، توسيع الحجر المنزلى الجزئى ليشمل 4 ولايات جديدة، إضافة للعشر ولايات المطبق بها حاليا.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية إن إجراء الحجر الجزئى سيشمل ولايات بجاية زبرج بوعريريج (شمال شرق) وعين الدفلى (شمال) ومستغانم (شمال غرب)، من الساعة 7 مساء إلى 7 صباحا؛ على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم الخميس.

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ يوم 24 مارس الماضى الماضى حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأصدر عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى يوم الجمعة الماضى مرسوما يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلى الجزئى إلى 9 ولايات، هى باتنة، تيزى وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادى و تيبازة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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