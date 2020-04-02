نقابة المهندسين بالقليوبية توفر عبوات كحول مجانية لكل مهندس وصرفها بالكارنية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، عن توافر عبوات كحول ايثيلي 70% تركيز "100 مللي"، مجانية بمقر النقابه ببنها للمهندسين بشرط إحضار كارنيه النقابة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير عبوتين مجانا لكل مهندس.

وأوضح المهندس تامر رمضان أمين الصندوق بالنقابة الفرعية للمهندسين بالقليوبية، أنه سيتم بدء صرف العبوات المجانية من الكحول للمهندسين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل من الساعه الـ 10 صباحا، حتى الساعة الـ 5 مساءا، على أن يتم التسليم بكارنية المهندس، على أن يتم اتباع ارشادات السلامة المتبعة من قبل النقابة منعا للتزاحم.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.