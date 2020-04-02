نقابة المرشدين السياحيين تبحث مع البنك المركزى توفير قروض ميسرة لأعضائها

كتبت آية دعبس

قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إن النقابة خاطبت طارق عامر محافظ البنك المركزى، لبحث إمكانية توفير قروض حسنة ميسرة للمرشدين السياحيين، لدعمهم فى تلك الفترة الصعبة التى يشهدها قطاع السياحة، فى مصر والعالم.

وأوضح النحلة، استمرار تواصل النقابة مع وزارة القوى العاملة، لمتابعة دعم 9300 مرشد سياحى متضرر من أزمة كورونا، والذين تم تقديم ملفاتهم للوزارة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع جديد مع وزير القوى العاملة، خلال عشرة أيام، لوضع الضوابط الخاصة بآلية الصرف، وتحديد قيمة الدعم لكل عضو، بالإضافة إلى متابعة وقف أقساط التأمين الاجتماعى وعدم احتساب أى غرامات تأخير للمرشدين السياحيين، وإسقاط الغرامات على الأقساط المتأخرة، مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وطالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لضم المرشدين السياحيين لمشروع التأمين الصحى الشامل، مراعاة لتوقف أعمالهم، ودخلهم، بالتزامن مع عدم وجود تأمين صحي لهم، مشيرا إلى أن النقابة طالبت وزارة المالية، بحث إمكانية توفير الدعم المادي المناسب للمرشدين وأسرهم، وإعفاء المرشدين السياحيين من إقرارات القيمة المضافة لحين عودة، السياحة أو تعديل القانون لإعفائهم تماما من هذا القانون.

كان قد زار وفد من نقابة المرشدين السياحيين، ضم: حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، وياسر عبد الوهاب وكيل النقابة، وهدى راضى رئيس العلاقات العامة بالنقابة، 5 وزارات "القوى العاملة، السياحة، التضامن، المالية، الصحة"، لتسليم طلبات المرشدين الملحة، وكذلك كشوف بأسماء المرشدين المستحقين للدعم البالغ عددهم 9300 مرشد سياحى، من المتضررين من أزمة كورونا، وذلك بناءا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والخاص بالتوجيه بإحتواء جميع العاملين بالقطاع السياحي، وتقليل حجم الضرر الواقع عليهم وتوفير الدعم المالي، جراء ما يشهدونه من أزمة كورونا.