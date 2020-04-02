اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 12:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المرشدين السياحيين تبحث مع البنك المركزى توفير قروض ميسرة لأعضائها

الخميس، 02 أبريل 2020 12:16 م
نقابة المرشدين السياحيين تبحث مع البنك المركزى توفير قروض ميسرة لأعضائها حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إن النقابة خاطبت طارق عامر محافظ البنك المركزى، لبحث إمكانية توفير قروض حسنة ميسرة للمرشدين السياحيين، لدعمهم فى تلك الفترة الصعبة التى يشهدها قطاع السياحة، فى مصر والعالم.
 
وأوضح النحلة، استمرار تواصل النقابة مع وزارة القوى العاملة، لمتابعة دعم 9300 مرشد سياحى متضرر من أزمة كورونا، والذين تم تقديم ملفاتهم للوزارة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع جديد مع وزير القوى العاملة، خلال عشرة أيام، لوضع الضوابط الخاصة بآلية الصرف، وتحديد قيمة الدعم لكل عضو، بالإضافة إلى متابعة وقف أقساط التأمين الاجتماعى وعدم احتساب أى غرامات تأخير للمرشدين السياحيين، وإسقاط الغرامات على الأقساط المتأخرة، مع وزارة التضامن الاجتماعى.
 
وطالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لضم المرشدين السياحيين لمشروع التأمين الصحى الشامل، مراعاة لتوقف أعمالهم، ودخلهم، بالتزامن مع عدم وجود تأمين صحي لهم، مشيرا إلى أن النقابة طالبت وزارة المالية، بحث إمكانية توفير الدعم المادي المناسب للمرشدين وأسرهم، وإعفاء المرشدين السياحيين من إقرارات القيمة المضافة لحين عودة، السياحة أو تعديل القانون لإعفائهم تماما من هذا القانون.
 
كان قد زار وفد من نقابة المرشدين السياحيين، ضم: حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، وياسر عبد الوهاب وكيل النقابة، وهدى راضى رئيس العلاقات العامة بالنقابة، 5 وزارات "القوى العاملة، السياحة، التضامن، المالية، الصحة"، لتسليم طلبات المرشدين الملحة، وكذلك كشوف بأسماء المرشدين المستحقين للدعم البالغ عددهم 9300 مرشد سياحى، من المتضررين من أزمة كورونا، وذلك بناءا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والخاص بالتوجيه بإحتواء جميع العاملين بالقطاع السياحي، وتقليل حجم الضرر الواقع عليهم وتوفير الدعم المالي، جراء ما يشهدونه من أزمة كورونا.
 

نقابة المرشدين السياحيين

كورونا

المرشدين السياحيين

قروض للمرشدين السياحيين

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرشدين السياحيين بالأقصر تناشد العاملين بالقطاع إجراء تحاليل طبية لمواجهة كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 09:32 ص

المرشدين السياحيين تبحث مع "التضامن" وقف أقساط التأمين الاجتماعى والغرامات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:23 ص

المرشدين السياحيين تلتقى وزير القوى العاملة لدعم 9300 متضرر من أزمة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:59 م

جولة لمجلس "المرشدين السياحيين" فى 5 وزارات اليوم لدعم 9300 متضرر من كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:16 م

نقابة المرشدين السياحيين: مد الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية أبريل المقبل

الإثنين، 30 مارس 2020 12:22 ص

المرشدين السياحيين تُعد 9300 ملف لمستحقي الدعم من المتضررين من أزمة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 09:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة