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نقابة الصيادلة تطالب "الوزراء" بتأجيل الشيكات المستحقة على الصيدليات

الخميس، 02 أبريل 2020 05:43 م
نقابة الصيادلة تطالب "الوزراء" بتأجيل الشيكات المستحقة على الصيدليات نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

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أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، خطابًا اليوم الخميس، للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمناشدته فى ظل الإجراءات الاقتصادية، لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى يتم اتخاذها بالوقوف مع صيدليات مصر التى تقدم خدمة طبية للمواطنين فى أصعب الظروف، وذلك بمخاطبة شركات توزيع الأدوية لتأجيل الشيكات المستحقة أجلها على الصيدليات، وإلغاء غرامات التأخير لمدة شهرين على الأقل حتى تعود الأمور لطبيعتها.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أصدرته اليوم، الخميس، أنها تلقت الكثير من استغاثات الصيدليات لتأجيل الشيكات المستحقة حاليًا، نظرًا لتقلبات السوق وتأثر اقتصاديات الصيدليات بسبب ظروف حظر التجول والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت النقابة أن الظروف الراهنة تفرض على الجميع ضرورة التكاتف لمواجهة هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على اقتصاديات الصيدليات المتوسطة والصغيرة حتى تستطيع تأدية دورها فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وتقدمت النقابة العامة للصيادلة، بالتحية والتقدير للصيادلة الشرفاء الذين يؤدون عملهم بإخلاص وتفانٍ فى الصيدليات العامة والخاصة وبالمستشفيات والمراكز الطبية، فى ظل الظروف الطارئة التى تتعرض لها البلاد، وأضافت أن الصيادلة يبذلون كل الجهود ويتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا كل فى نطاق عمله، مؤكدة دعمها لهم ومساندتهم فى تأدية دورهم الوطنى فى تقديم الخدمة الصحية لكل المواطنين.

ويأتى ذلك بعدما قالت النقابة إنه في إطار الدور المجتمعي والمهني لنقابة صيادلة مصر، وحرصًا علي صحة وسلامة صيادلة مصر، فقد تقرر تعليق كل أعمال النقابة من الأحد 22 مارس إلى الخميس 26 مارس 2020، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة الشاملة في خطتها للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

 
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