اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 02:44 م
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نائب محافظ القليوبية تزيل تعديات بـ"باسوس" وتكلف بسرعة انهاء اعمل الوحدة المحلية

الخميس، 02 أبريل 2020 02:04 م
نائب محافظ القليوبية تزيل تعديات بـ"باسوس" وتكلف بسرعة انهاء اعمل الوحدة المحلية نائب محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بجولة تفقدية داخل مدينة القنـاطر لمتابعة أعمال النظافة داخل المدينة، حيث تفقدت أعمال الخطة الاستثمارية بالمدينة، ثم تم التوجه إلى الوحدة المحلية بباسوس لمتابعة استكمال تنفيذ الوحدة المحلية، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأعربت "ريـان"، عن استيائها من بطء الأعمال وضعف الأداء في إنهاء أعمال الوحدة المحلية، وطالبت رئيس الوحدة المحلية بمتابعة الشركة المنفذة للوصول إلى معدلات انجاز كبيرة للانتهاء من الوحدة قبل الموعد المحدد.

كما قامت نائبة المحافظ بزيارة نقطة تجميع المخلفات بالوحدة المحلية، وأمرت رئيس الوحدة المحلية برفع النقطة الوسيطة يوميـاً وعدم وجود أى تراكمـا ت بهـا حرصاً على صحة المواطنين.

وأثناء الزيارة فوجئت "ريان"، بقيام 3 حالات بناء مخالف خارج الحيز وأمرت رئيس الوحدة المحلية بإيقاف أعمال البناء واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تلك المخالفات وعمل محضر تنفيذى بما تم إزالته لاستكمال أعمال الإزالة فى أول حملة مكبرة.

وبعد انتهاء زيارة باسوس، توجهت نائب المحافظ إلى الوحدة المحلية بالمنيـرة لمتابعة أعمال رصف طريق غرب الريـاح بطول 3 كيلو متر والذي سيسهل الوصول بين القرى الواقعه على خط 13.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

إزالة التعديات بالقناطر الخيرية
إزالة التعديات بالقناطر الخيرية

 

حملة إزالة التعديات بقيادة نائب المحافظ
حملة إزالة التعديات بقيادة نائب المحافظ

 

نائب محافظ القليوبية خلال الجولة 2
نائب محافظ القليوبية خلال الجولة 2

 


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باسوس

اعمال إنشاء الوحدة المحلية

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