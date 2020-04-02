اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ميناء الإسكندرية: استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 03:02 م
ميناء الإسكندرية: استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطا على مدار الـ 24 ساعة حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز عمليات الميناء، وأعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والقطع البحرية، وحركة البضائع، ومراقبة الساحات، والنظام الإلكترونى، وتأمين الأفراد والمنشآت، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة بضرورة إستمرار استقبال السلع والبضائع عبر ميناء الإسكندرية كمرفق استراتيجي هام من مرافق الدولة مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا.
 
وأضاف الغندور أن الميناء يعمل بنظام النوبتجيات بما يتفق مع ما اتخذته الدولة من قرارات لمنع إنتشار فيروس كورونا بحيث يستمر العمل علي مدار الساعة لاستقبال وتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية .
ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية  كل الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة ، والمخازن ، والساحات والأرصفة ، والمباني ، والسفن والوحدات البحرية ، والاسطح والبضائع ، والمعدات ، وسيارات ركوب العاملين ، ومكاتبهم ، ومعداتهم وذلك علي مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء ، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.
 
 وبلغ عدد السفن المتواجدة بالميناء 79 سفينة، حيث وصل 12 سفينة ، وسافر 14 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 29 سفينة ، وبالمخطاف الداخلي 5 سفن ، ويجري العمل بعدد 6 سفن حاويات ، و 3 سفن بترول ، و 26 سفينة بضائع عامة ، ومن أهم البضائع الصادرة البصل والبطاطس وباقي الحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ، أما أهم الوارد غلال بأنواعها ، ومواد بترولية.
 
استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (1)
استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (1)

 

استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (2)
استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (2)

 

 

استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (3)
استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (3)

 

 

استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (4)
استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (4)

 

 

استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (5)
استمرار العمل على مدار 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا بميناء الإسكندرية (5)

 


 


 


ميناء الاسكندرية

الاسكندرية

الموانى

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة