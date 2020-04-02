منطقة الجوف السعودية تطلق حملة " مجتمع واعى "

وكالات

تحت رعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، انطلقت اليوم حملة "مجتمع واعى" بالمنطقة، التى تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجمعيات الخيرية والجهات التطوعية بالمملكة السعودية، وتهدف لمكافحة تفشى فايروس كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، يشارك فى الحملة مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة وجمعية الجوف للخدمات الطبية، وجمعية سمح ، وجمعية ديم الصحية، وفرع جمعية الشيخ سليمان الراجحي الخيرية ، وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل بن عبدالعزيز الرويلى، أن اللجنة الخاصة بالحملة التي تم تشكيلها ستنفذ أعمالها عبر ثلاثة اتجاهات هي "الصحي والإغاثي والطبي"، كما ستعمل على إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة لأبناء المنطقة والمقيمين فيها للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا، مؤكداً أن المبادرات ستشمل جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة حسب أولويات الاحتياج لضمان وصول هذه الخدمات للمحتاجين والمساهمة فى التوعية والعمل المجتمعي.