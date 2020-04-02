اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 06:22 ص
خالد صلاح
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مقتل جندى وتحييد 15إرهابيًا فى بوركينا فاسو وارتفاع إصابات كورونا إلى 282 حالة

الخميس، 02 أبريل 2020 05:48 ص
مقتل جندى وتحييد 15إرهابيًا فى بوركينا فاسو وارتفاع إصابات كورونا إلى 282 حالة جيش بوركينا فاسو
وكالات

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أعلن جيش بوركينا فاسو، مقتل جندى خلال هجوم إرهابى فى مدينة تونى شمال غرب البلاد، وتحييد نحو 15 إرهابيًا.
 
وأوضح الجيش البوركينى في بيان له اليوم، أنه بعد فترة هدوء طفيفة، استؤنفت الهجمات في عدة مواقع في بوركينا فاسو، فى وقت تشهد فيه البلاد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أفريقيا بعد جمهورية جنوب أفريقيا.
 
سجلت بوركينافاسو 21 حالة أصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة شخصين، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 282 حالة و16 حالة وفاة.
 
وأوضحت وزارة الصحة البوركينية عن شفاء 14 مريضًا بالفيروس، ليبلغ العدد الإجنالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد، فيما قال متحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، إنه تبين إصابة 4  وزراء بالحكومة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
 
وكان شخصين "جندى ومسلح" قتلا فى هجوم نفذته جماعة إرهابية مسلحة على أحد المعسكرات العسكرية فى ناميسيجويما شمالى البلاد، منتصف مارس الماضى، ونقل راديو "أفريقيا 1" عن المصادر - التي لم يسمها - القول إنه تم تحييد أحد المسلحين من قبل العناصر الأمنية التي تصدت بقوة لهذا الهجوم، لافتين إلى أنه جرى تسجيل أضرار مادية كبيرة خلال الهجوم الذي نفذه أكثر من خمسين مسلحا.
 
من جانبه، شدد رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، خلال افتتاح جلسة للمجلس الأعلى للدفاع الوطني في العاصمة /واجادوجو/، على ضرورة تقييم الوضع الأمني وإعطاء التعليمات وتبادل الآراء لتحسين تنسيق القتال.
 
وكان المتحدث قال فى قت سابق بداية الأسبوع الجارىـ إن المسؤولين المصابين هم وزراء الشؤون الخارجية، والداخلية والتعدين والتعليم، وقال وزير الشون الخارجية ألفا بارى فى تغريدة "الشائعة أصبحت واقعا...جرى إخطارى للتو بأننى مصاب بكوفيد-19" وذلك فى إشارة إلى تقارير إعلامية أثارت تكهنات بشأن صحته.
 
وأكد وزراء التعدين والتعليم والداخلية إصاباتهم فى منشورات على فيسبوك، وأبلغ السفير الإيطالى فى بوركينا فاسو اندريا روموسو رويترز بأنه أصيب بالفيروس.

 


بوركينا فاسومقتل جندى

جوم إرهابى

فيروس كورونا

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