مقتل جندى وتحييد 15إرهابيًا فى بوركينا فاسو وارتفاع إصابات كورونا إلى 282 حالة

وكان شخصين "جندى ومسلح" قتلا فى هجوم نفذته جماعة إرهابية مسلحة على أحد المعسكرات العسكرية فى ناميسيجويما شمالى البلاد، منتصف مارس الماضى، ونقل راديو "أفريقيا 1" عن المصادر - التي لم يسمها - القول إنه تم تحييد أحد المسلحين من قبل العناصر الأمنية التي تصدت بقوة لهذا الهجوم، لافتين إلى أنه جرى تسجيل أضرار مادية كبيرة خلال الهجوم الذي نفذه أكثر من خمسين مسلحا.

من جانبه، شدد رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، خلال افتتاح جلسة للمجلس الأعلى للدفاع الوطني في العاصمة /واجادوجو/، على ضرورة تقييم الوضع الأمني وإعطاء التعليمات وتبادل الآراء لتحسين تنسيق القتال.