اليوم السابع
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"مركز شباب أون لاين " تجربة جديدة بالشرقية.. تعرف عليها

الخميس، 02 أبريل 2020 12:53 م
"مركز شباب أون لاين " تجربة جديدة بالشرقية.. تعرف عليها الدكتور ممدوح محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أطلق وائل الالفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية،مركز شباب أون لاين كبديل لمراكز الشباب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وبمشاركة اساتذة الجامعات والإعلاميين وأعضاء برلمان الشباب والطلائع لتوجية الرسائل التوعوية ونشر أفكار العمل التطوعي ونشر فيديوهات تعليمية لمارسة التمارين الرياضية والتغذية الصحية بجانب اطلاق مبادرة بعنوان "جاهزون"،بمشاركة 300 متطوع من الشباب لنشر افكار العمل التطوعي وحث الشباب علي اهمية ممارسة الريضة وشغل اوقات الفراغ بطرق ايجابية.

وأكد وكيل وزارة الشباب أن تلك المبادرات تستهدف جميع فئات الشعب المصري "المرأة، الرواد، الأطفال، الشباب، ذوي القدرات الخاصة" في ضوء اطلاق وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للياقة البدنية والصحة والذي يشمل جميع البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة عبر بوابة مصر للشباب والرياضة، ووسائل التواصل الاجتماعى حيث تم تفعيل دور اندية المرأه أون لاين للتدريب علي أعمال المشغولات اليدوية وتفعيل دور مدربي التنمية البشرية من خلال القاء محاضرات توعوية أون لاين ، مشيرا إلى أن تم تنفيذ ورشة عمل أون لاين للتدريب علي صنع فانوس رمضان.
 
واضاف وكيل وزاة الشباب ، أن ذلك في إطار عن قيام وزارة الشباب بإطلاق حملة قومية حكومية بمشاركة القطاع الخاص بهدف توفير بدائل لممارسة الرياضة لتكون فى المنازل من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة  لمقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية .
 
وبدوره ، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بأهمية ممارسة التمارين والأنشطة الرياضية للوصول لجسم صحي سليم يتمتع بمناعة قوية،تساعد في مواجهة الأمراض والفيروسات وخاصة فيروس كورونا القاتل، مشيرا اإلي أن هناك الكثير من الدراسات العلمية التي برهنت الأثر الإيجابي لممارسة الرياضة على جهاز المناعة وتقليل نسبة التعرض للاصابة بفيروس كورونا المستجد .
 
وأوضح المحافظ أن المرحلة الراهنه التي تمر بها البلاد والتي تطلبت إغلاق مراكز الشباب كاجراءات احترازية ووقائية اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كان لابد من توفير بدائل لممارسة الرياضة لتكون فى المنازل بهدف بناء الإنسان المصري المتكامل من كل النواحي البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية .
 
 
 

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