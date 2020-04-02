مركز السموم بجامعة الإسكندرية يحذر من تناول الفسيخ لتسببه فى صعوبة فى التنفس

الإسكندرية أسماء على بدر

حذر مركز سموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، المواطنين من تسمم الفسيخ والذى يؤدى إلى الشلل التام وصعوبة وفشل حاد بالتنفس، وذلك مع اقتراب احتفالات أعياد الربيع.

وأضاف المركز خلال البيان الصادر عنه اليوم، أن في هذه الحالة تتطلب دخول المريض الرعاية الحرجة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يتسبب في صعوبة وفشل التنفس وتزايد الاحتياج إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد البيان أن تسمم الفسيخ يتسبب في توقف الإشارات العصبية المسئولة عن تحرك عضلات الجسم ومنها العضلات المسئولة عن التنفس، مما يؤدي إلى الشلل التام وصعوبة وفشل حاد بالتنفس.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمراً صحفياً بمقر رئاسة مجلس الوزراء، حضره وزيرا الصحة والسكان، والدولة للإعلام؛ وذلك في إطار استعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي لأزمة فيروس "كورونا" خلال الفترة الماضية وحتى الآن، والسيناريوهات والبدائل المطروحة للتعامل مع هذه الأزمة