اليوم السابع
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مركز السموم بجامعة الإسكندرية يحذر من تناول الفسيخ لتسببه فى صعوبة فى التنفس

الخميس، 02 أبريل 2020 09:44 م
مركز السموم بجامعة الإسكندرية يحذر من تناول الفسيخ لتسببه فى صعوبة فى التنفس الفسيخ - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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حذر مركز سموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، المواطنين من تسمم الفسيخ والذى يؤدى إلى الشلل التام وصعوبة وفشل حاد بالتنفس، وذلك مع اقتراب احتفالات أعياد الربيع. 
 
وأضاف المركز خلال البيان الصادر عنه اليوم، أن في هذه الحالة تتطلب دخول المريض الرعاية الحرجة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يتسبب في صعوبة وفشل التنفس وتزايد الاحتياج إلى أجهزة التنفس الصناعي. 
 
وأكد البيان أن تسمم الفسيخ يتسبب في توقف الإشارات العصبية المسئولة عن تحرك عضلات الجسم ومنها العضلات المسئولة عن التنفس، مما يؤدي إلى الشلل التام وصعوبة وفشل حاد بالتنفس.
 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمراً صحفياً بمقر رئاسة مجلس الوزراء، حضره وزيرا الصحة والسكان، والدولة للإعلام؛ وذلك في إطار استعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي لأزمة فيروس "كورونا" خلال الفترة الماضية وحتى الآن، والسيناريوهات والبدائل المطروحة للتعامل مع هذه الأزمة
 

وفي بداية المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نبدأ اليوم الأسبوع الثاني من تطبيق القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة والحكومة فيما يخص الحد من حركة المواطنين، وكافة الإجراءات الأخرى في سبيل مكافحة ومنع انتشار فيروس "كورونا"، للتأكيد على مجموعة من النقاط المهمة واطلاع المواطنين عليها.

 

وقال رئيس الوزراء: "قبل أن أتحدث عن هذه النقاط أود أن أتوجه بالتحية لجميع المواطنين؛ لالتزامهم إلى حد كبير بالقرارات التي اتخذتها الحكومة، والذي مكّن كافة أجهزة الدولة من أن تحقق جزءاً كبيراً من الانضباط في الشارع المصري، ويكون هناك التزام بالفعل بتطبيق قرارات حظر الحركة وتقييدها، رغم تقديرنا جميعا أن هذه القرارات صعبة على طبيعتنا كمواطنين لأنها تحد من حركتنا، إلا أننا نعي أن هذه القرارات تم اتخاذها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري، وبدأ المواطنون يشعرون بالفعل بأن هذه الإجراءات بالفعل لصالحهم والحفاظ على حياتهم ، وهو ما انعكس بدوره على التزامهم بها".

 


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