اليوم السابع
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مديرية أمن مطروح لأصحاب القرى السياحية: التجمعات والتواجد على الشواطئ ممنوع

الخميس، 02 أبريل 2020 09:52 م
مديرية أمن مطروح لأصحاب القرى السياحية: التجمعات والتواجد على الشواطئ ممنوع محافظة مطروح تغلق الشواطئ وتوجه لقرى ومنتجعات الساحل الشمالي بمنع التجمعات
مطروح - حسن مشالي

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"نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد صدر قرار بعدم تواجد تجمعات داخل القرى السياحية والشواطئ حفاظا على المواطنين".. بهذا القرار ألزمت مديرية أمن مطروح جميع القرى السياحية بعدم وجود تجمعات للحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة فيروس كورونا. 

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمحافظة مطروح، تطبيق قرار منع التجمعات على طول شاطئ البحر، بمدينة مرسى مطروح، وشواطئ القرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، في نطاق مدن الحمام والعلمين والضبعة، وتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لرؤساء المركز والمدن والقرى، بإغلاق جميع الشواطئ ومتابعتها، لمنع أية تجمعات أو توافد المواطنين عليها، حرصاً على سلامتهم، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقليل التحركات والتجمعات، إلى جانب التدابير الاحترازية الأخرى التي تنفذها المحافظة، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة مطروح، في تصريح لـ " اليوم السابع" أنه بناء على توجيهات المحافظ، تم تكليف رؤساء المدن والقرى وإدارة السياحة والمصايف والأجهزة المعنية بالمحافظة، بإغلاق جميع الشواطئ ومنع تواجد المواطنين وتجمعهم، حفاظاً على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار سكرتير عام محافظة مطروح، إلى أن هناك تعاون واستجابة كبيرة من أهالي مطروح، في جميع القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مع وجود وعي والتزام كبير لدى المواطنين، وهو ما انعكس في عدم ظهور أية حالات إصابة بالفيروس بين أهالي المحافظة.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد وجه المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، أن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ فى العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات .

 

محافظة مطروح تغلق الشواطئ وتوجه لقرى ومنتجعات الساحل الشمالي بمنع التجمعات (2)
محافظة مطروح تغلق الشواطئ وتوجه لقرى ومنتجعات الساحل الشمالي بمنع التجمعات

 

 

محافظة مطروح تغلق الشواطئ وتوجه لقرى ومنتجعات الساحل الشمالي بمنع التجمعات (1)
محافظة مطروح تغلق الشواطئ وتوجه لقرى ومنتجعات الساحل الشمالي بمنع التجمعات

 

 
محافظة مطروح تغلق الشواطئ وتوجه لقرى ومنتجعات الساحل الشمالي بمنع التجمعات (3)
محافظة مطروح تغلق الشواطئ وتوجه لقرى ومنتجعات الساحل الشمالي بمنع التجمعات

 

محافظة مطروح تغلق الشواطئ وتوجه لقرى ومنتجعات الساحل الشمالي بمنع التجمعات (4)
محافظة مطروح تغلق الشواطئ وتوجه لقرى ومنتجعات الساحل الشمالي بمنع التجمعات 
محافظة مطروح تغلق الشواطئ وتوجه لقرى ومنتجعات الساحل الشمالي بمنع التجمعات (5)
محافظة مطروح تغلق الشواطئ وتوجه لقرى ومنتجعات الساحل الشمالي بمنع التجمعات (5)

 

محافظة مطروح تغلق الشواطئ وتوجه لقرى ومنتجعات الساحل الشمالي بمنع التجمعات (6)
محافظة مطروح تغلق الشواطئ وتوجه لقرى ومنتجعات الساحل الشمالي بمنع التجمعات 

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