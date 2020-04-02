اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يُكرّم وكيل وزارة الصحة لجهوده فى مواجهة كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 05:04 م
محافظ الدقهلية يُكرّم وكيل وزارة الصحة لجهوده فى مواجهة كورونا الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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قدّم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، درعاً للدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، لجهوده المتميزة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكد محافظ الدقهلية أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت وتقوم بجهود غير مسبوقة وتؤدى عملا متميزا وأداءا رائعا فى مواجهة تحديات فيروس كورونا والتصدى ومنع انتشاره وأثبتت كفاءة عالية فى التعامل مع حالات الاشتباه والاصابة.

 

ووجّه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لكافة الكوادر الطبية العاملة بالمحافظة على أدائهم وتفانيهم فى العمل على مدار الساعة وتوفير كافة سبل الرعاية والعناية لحالات الاشتباه والإصابة وتوفير مختلف أدوات الوقاية للمواطنين. وأكد تقديره لجهود وكيل وزارة الصحة والكوادر الطبية من أطباء وتمريض وعاملين.

 

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن ما يقوم به والأطقم الطبية هو من منطلق الواجب الوطنى، والحرص على أبناء الوطن، وحضر تقديم الدروع هيثم الشيخ، نائب المحافظ.

 

يُذكر أن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قام مؤخرا وبرفقته فريق من الإدارة العامة للطب الوقائى بجولة بمدينة المنصورة، وتم تعليق بوسترات للتعريف بفيروس كورونا، وكيفية الحماية والوقاية من الفيروس والطريقة الصحيحة لغسل اليدين، ومتى نرتدى الماسك الواقى، بشوارع مدينة المنصورة وعلى المحال التجارية والمنشآت الحكومية.

 

كما وجه وكيل الوزارة مديرى الإدارات الصحية بالمراكز بتعليق البوسترات الارشادية فى نفس التوقيت، وحث المواطنين على اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة واتباع العادات الصحية السليمة للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق شعار وزارة الصحة "احمى نفسك والزم بيتك ".

 

وشنت مديرية الصحة بالدقهلية، برئاسة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، حملة بناحية مركز تمى الامديد بالاشتراك مع مباحث التموين، والرقابة التجارية والتفتيش الصيدلى، بإشراف الدكتورة ناهد النجار مدير ادارة الصيدلة بالدقهلية، والدكتورة عزة الجمال مدير التفتيش الصيدلى بالدقهلية، والدكتور نجاح الجارحى مدير التفتيش الصيدلى بتمى الامديد. وأثناء المرور على أحد محلات المستلزمات الطبية، تبين عدم وجود رخصة بالمحل، بالإضافة لوجود أدوية جدول ثالث مخدرات بدون فواتير بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

 

و عثر على 6 أمبولات مخدره، و أدوية بدون فواتير فى مكان غير مرخص للبيع بالمخالفة للقانون، و كمية من الأدوية المخالفة، وخمسة امبولات ادرينالين، كما تبين وجود مستلزمات طبية بدون فواتير فى مكان غير مرخص، و28 علبة جل معقم للأيدى، و مستلزمات مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون وتعديله، ووجود مستلزمات طبية محظور تواجدها بالصيدليات العامة والمحلات.


الدقهلية

محافظ الدقهلية

صحة الدقهلية

فيروس كورونا

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