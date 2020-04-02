اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محافظة إربد الأردنية تطلق مبادرة "فزعة وطن"

الخميس، 02 أبريل 2020 03:03 م
محافظة إربد الأردنية تطلق مبادرة "فزعة وطن" محافظة إربد الأردنية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت مديرية التربية والتعليم في محافظة إربد الأردنية، اليوم الخميس، مبادرة" فزعة وطن" لجمع التبرعات لصالح وزارة الصحة دعما لجهودها الكبيرة فى مواجهة جائحة كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال مدير التربية، الدكتور صالح العمرى، إن المديرية من إداريين ومعلمين بمختلف مسمياتهم ودرجاتهم أعلنوا عن التبرع بيوم عمل من الراتب الإجمالى لصالح صندوق وزارة الصحة.

وفرضت الحكومة الأردنية، إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة إربد وفرضت عزلا كاملا، فيما شهدت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا مفاجئا.

وجاء إعلان الحكومة عبر إيجاز صحفى قدمه وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر، بعد تفاقم أعداد المصابين فى محافظة إربد شمال البلاد، التى تسبب إقامة حفل زفاف فيها مع بدايات الأزمة، فى ارتفاع ملحوظ فى أعداد المصابين بالفيروس، بعدما تبين إصابة والد العروس العائد من إسبانيا بالفيروس ولاحقا عشرات المخالطين.


اربد

الاردن

كورونا

فيروس كورونا

فزعه وطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. العالم هذا المساء.. مظاهرات ضد الرئيس الصينى فى البرازيل بسبب تفشى كورونا فى دول العالم.. السلطات الأردنية تعزل محافظة إربد وتعلن عن عقوبات لمخالفى القرار.. وتوابيت ضحايا الفيروس تزيد فى إيطاليا

السبت، 28 مارس 2020 10:23 م

الأردن يعزل محافظة إربد بسبب تفشى كورونا..وعقوبات ضد المخالفين

السبت، 28 مارس 2020 10:00 م

الملكة رانيا توجه رسالة لمحافظة إربد بعد عزلها بسبب كورونا " الله يحميك ويحمى أهلك"

السبت، 28 مارس 2020 08:34 ص

غلق كامل لمحافظة اربد الأردنية والقوات الأمنية تصد كل من يحاول خرق القرارات

الجمعة، 27 مارس 2020 05:21 م

وزير الإعلام الاردنى: حملة التصاريح لا يسمح لهم بدخول إربد أو الخروج منها

الجمعة، 27 مارس 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة