مجلس حكماء المسلمين يقدم 21 ألف ماسك وبدلة عزل وجوانتى لمستشفيات الأزهر

كتب لؤى على

قدم مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الدعم لقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر، وتضمنت 2000 ماسك بفلتر، 8000 ألف ماسك عادى، 1000 بدلة عازل، و10000 ألف جوانتى.

وتوجهت مستشفيات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس الجامعة، بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، لدعمه المتواصل للمستشفيات الجامعية بمؤسسة الأزهر داخل القاهرة وخارجها فى مواجهة أزمة فيروس كرونا وتوفير المستلزمات العاجلة للمرضى وكذلك وسائل الوقاية الشخصية للأطقم الطبية من أطباء وفنيين وتمريض.

يشار إلى أن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، قد أعلن فى وقت سابق جاهزية مستشفى جامعة الأزهر التخصصي لاستقبال كافة الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة رئيس الجامعة، دعما لجهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح صديق أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس ا لجامعة تعمل بالتناغم والتعاون مع كافة المؤسسات في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.

مشيرا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، قد وجه قطاع مستشفيات جامعة الأزهر بالتنسيق مع وزارة الصحة، من أجل تجهيز مستشفى جامعة الأزهر التخصصي لاستقبال الحالات المشتبه في إصاباتها بفيروس "كورونا"، وعزلها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة حيالها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حجرها صحيًا حال ثبوت إصابتها بالمرض.