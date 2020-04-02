اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 08:05 م
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مالاوى تسجل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 07:59 م
مالاوى تسجل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا كورونا ارشيفية
وكالات

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 قال رئيس مالاوي بيتر موثاريكا في خطاب للأمة اليوم الخميس إن البلاد سجلت أول ثلاث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
 
وقال موثاريكا "لم يكن بمالاوي حالات إصابة بالفيروس. للأسف لدينا الآن ثلاث حالات مؤكدة".
 
طلبت وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية، من وزارة الدفاع 100 ألف كيس موتى مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بحسب البنتاجون.
 
 
ونقلا عن "العربية" توقع خبراء البيت الأبيض، ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس إلى ما بين 100 و240 ألفا رغم جهود الاحتواء. وبلغت حصيلة الوفيات حتى الآن أكثر من 5100 وفاة.
 
 
وقال البنتاجون، إن جهاز لوجستيات الدفاع ينظر في طلب "الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ"، وصرح المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل مايك اندروز أن الجهاز "يستجيب حالياً لجهود التخطيط الحكيمة للوكالة الفيدرالية للحصول على 100 ألف كيس موتى" لمواجهة الوضع.
 
 
ومع ارتفاع معدل الإصابات والوفيات، خاصة في مدينة نيويورك، حذر الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، من أن البلاد ستشهد "أسبوعين مؤلمين للغاية".

 


مالاوي

بيتر موثاريكا

كورونا

وزارة الدفاع

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