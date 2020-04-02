اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 11:07 ص
خالد صلاح
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تحت عنوان "حملة تأمين الفريق الطبي"..

"مؤسسة أهل مصر للتنمية" تتكفل بـ 5 غرف عناية مركزة و 30 جهاز للتنفس الاصطناعي بمستشفيات العزل والحجر الصحي.

الخميس، 02 أبريل 2020 10:18 ص
"مؤسسة أهل مصر للتنمية" تتكفل بـ 5 غرف عناية مركزة و 30 جهاز للتنفس الاصطناعي بمستشفيات العزل والحجر الصحي. مبادرة أهل مصر

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في إطار دعم الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، جهزت مؤسسة أهل مصر للتنمية ٥ غرف للعناية المركزة بشكل متكامل و 30 جهاز للتنفس الصناعي في العديد من مستشفيات الحميات والعزل والحجر الصحي بالقاهرة والجيزة والصعيد والدلتا، كما قامت المؤسسة بتوفير أكثر من ٥٠٠ الف من المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية المختلفة مثل أغطية الجسم والملابس الوقائية والكمامات الواقية للوجه لحماية الطاقم الطبي بأكمله من الأطباء والممرضين والعاملين من العدوى. 
 
فبالرغم من تخصص مؤسسة أهل مصر للتنمية في علاج حالات الحروق، إلا أنها وجهت كافة إمكانياتها لدعم وتقدير المنظمة الطبية والتي تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة انتشار الفيروس.
 
مبادرة اهل مصر (1)
مبادرة اهل مصر (1)

مبادرة اهل مصر (2)
 

مبادرة اهل مصر (3)
 
 

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مؤسسة اهل مصر

مبادرة اهل مصر

مبادرة مؤسسة اهل مصر

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