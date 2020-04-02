اليوم السابع
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لفتة إنسانية.. مواطن بإسنا يتبرع بقفازات لعمال النظافة لمكافحة كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 09:47 ص
لفتة إنسانية.. مواطن بإسنا يتبرع بقفازات لعمال النظافة لمكافحة كورونا مواطن بإسنا يتبرع بقفازات وماسكات لدعم عمال النظافة
الأقصر – أحمد مرعى

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فى لفتة إنسانية مميزة، إستقبل المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر مواطن، وذلك لتقديم عدد من القفازات والماسكات لعمال النظافة بمركز ومدينة إسنا، وذلك فى مساهمة منه للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بقطاع النظافة، ومنع انتقال عدوى كورونا لهم فى ظل الدور الحيوى الذى يقومون به.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، أن تلك الخطوة الهامة من المواطن لدعم عمال ورجال النظافة بالشوارع لإستكمال مهمتهم فى آمان من الإصابة بالفيروس، جاء في ظل ترابط المجتمع المدني بجانب الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومن منطلق المسئولية وحرصا على سلامة وصحة المواطنين، موجهاً الشكر له وكافة الأهالى القائمين على دعم الدولة فى خطواتها لمكافحة الفيروس.

وكان قد استقبل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال الأيام الماضية، عدد من المساعدات الغذائية المقدمة من رجال السياحة والقيادات الشعبية بالأقصر، وذلك دعماً لمستشفى العزل بمركز إسنا والطاقم الطبي والمصابين بفيروس كورونا داخلها، وذلك في إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر بالتعاون لتقديم الدعم لطاقم مستشفى إسنا الجديدة والنزلاء داخل المستشفى وفي ظل ترابط المجتمع المدني وقطاع السياحة، ووجه رئيس مدينة إسنا، الشكر لرجال وزارة الصحة من الفرق الطبية وفرق التمريض والعاملين وأفراد الأمن والخدمات داخل مستشفى إسنا، وكذلك كل الشكر لرجال السياحة والقيادات الشعبية بالأقصر، وذلك لدورهم الكبير فى دعم المصابين داخل المستشفى في مسيرتهم العلاجية من الفيروس.

وشملت المساعدات تقديم مياة معدنية وعصائر ومشاريب سخنة ومأكولات للفطار ومعلبات، وكانت قد شهدت مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى، مساء أمس الثلاثاء، خروج حالة جديدة لسيدة روسية تجعى "أوليجا" وتبلغ من العمر 72 سنة عقب تعافيها تماماً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن سلسلة النجاحات التى حققتها المستشفى مؤخراً بخروج عدد كبير من الحالات المصريين والأجانب بعد تعافيهم من الإصابة بالمرض، والتقطت السيدة الروسية بعد خروجها من المستشفى صور تذكارية مع الفريق الطبى بالمستشفى.

1 مواطن بإسنا يتبرع بقفازات وماسكات لدعم عمال النظافة
 مواطن بإسنا يتبرع بقفازات وماسكات لدعم عمال النظافة

 

القفازات والماسكات لدعم رجال النظافة
القفازات والماسكات لدعم رجال النظافة

 

رجل أعمال يتبرع بقفازات وماسكات لعمال النظافة بإسنا
مواطن  يتبرع بقفازات وماسكات لعمال النظافة بإسنا

 

رئيس المدينة يستقبل دعم المواطنين لرجال النظافة
رئيس المدينة يستقبل دعم المواطنين لرجال النظافة

 

قفازات وماسكات لدعم عمال النظافة بمهمتهم لمكافحة كورونا
قفازات وماسكات لدعم عمال النظافة بمهمتهم لمكافحة كورونا

 


الاقصر

مساعدات لدعم رجال النظافة بالاقصر

مدينة اسنا

مواطن يتبرع بالقفازات والماسكات باسنا

قفازات وماسكات لرجال النظافة

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كورونا نيوز

اخبار المحافظات

فيروس كورونا

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