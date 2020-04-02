كورونا يؤلم أمريكا بـ884 حالة وفاة خلال الـ24 الماضية

كتب أيمن رمضان

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقماً قياسياً فى أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، خلال الـ24 الماضية بلغ 884 شخصاً، بحسب ما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، مساء الأربعاء.



ووفق موقع "سكاى نيوز" عربى، فإن الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 4475 شخصاً، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 213 ألفاً و372 إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 25 ألفاً و200 شخص إضافي بالفيروس.



وحذر الرئيس دونالد ترامب، أمس الأول الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين "مؤلمين جداً جداً" على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد، واصفاً جائحة كوفيد-19 بأنها "بلاء"، قائلا "أريد أن يكون كل أميركي مستعداً للأيام الصعبة المقبلة".

وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسائل عدة فى مؤتمره الذى عقد منتصف ليل أمس الأربعاء، محذرا من استغلال البعض حالة الأزمة التى تسبب فيها وباء كورونا لاستهداف الولايات المتحدة عبر الإرهاب وتهريب المخدرات، مؤكداً فى الوقت نفسه أن الإدارة الأمريكية تستعد "للأسواء" فى أزمة كورونا، إلا أن إرادة الأمريكيين لن تقهر.

واعترف ترامب بخطأه فى تقدير خطورة وباء كورونا ومقارنته فى البداية بالأنفلونزا، مشيراً إلى أنه يدرس كل الخيارات بما فى ذلك إلغاء الرحلات الداخلية بين الولايات للحد من انتشار الوباء.