اليوم السابع
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فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية وتحذير من فرش الباعة بمداخل العقارات..صور

الخميس، 02 أبريل 2020 12:39 م
فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية وتحذير من فرش الباعة بمداخل العقارات..صور فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر اللواء سامي علام رئيس مدينة بلبيس بالشرقية، تعليمات تحذيرية لأصحاب المحلات والعمارات السكانية، بتوقيع مخالف فورية، في حال سماحهم للباعه بالتواجد أمام المنشأه، وذلك باعتبار ذلك مخالف لقرار رئاسة الوزراء بفض التجمعات ومنعها .

كان رئيس المدينة، يرافقه العميد  عصام هلال مأمور شرطه بلبيس والمهندس محمد عبد الوهاب نائب رئيس المركز وقسم الاشغالات وقسم شرطة المرافق وقسم الإزالات برئاسه المركز، قاموا بفض سوق المحطة ببلبيس واتخاذ الإجراءات الوقاية وفض التجمعات الكبيرة للحد من إنتشار فيروس كورونا .
 
كما ترأس على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية ويرافقه المهندس سامي معجل نائب رئيس المركز ورئيس قسم الأشغالات وكافة العاملين به برئاسة المركز، حملة إشغالات واسعة النطاق للحفاظ علي المنظر الجمالي للشارع الرئيسي بعد رفع كافة الأشغالات ومفروشات كافة الباعة الجائلين ودهانة وتجميلة والتأكد من عدم وجود أي من  الباعة الجائلين  بطول الطريق ولفرض السيطرة التامه وإبقائة علي هذا الوضع  وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب العدوي.
 
كما قام بمتابعة حملة نظافة وتطهير عامة للقضاء علي اي ميكروبات وفيروسات بالشوارع الرئيسية والفرعية والحد من إنتشار كافة الفيروسات، وفض التجمعات .
 
يشار أن محافظة الشرقية، شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي" الصحة- الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
 
وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .
فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية (1)
فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية (1)

فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية (2)
فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية (2)

فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية (3)
فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية (3)

فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية (4)
فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية (4)

فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية (5)
فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية (5)

فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية (6)
فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية (6)
 

 


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