فض أسواق الحسينية وبلبيس بالشرقية وتحذير من فرش الباعة بمداخل العقارات..صور

كان رئيس المدينة، يرافقه العميد عصام هلال مأمور شرطه بلبيس والمهندس محمد عبد الوهاب نائب رئيس المركز وقسم الاشغالات وقسم شرطة المرافق وقسم الإزالات برئاسه المركز، قاموا بفض سوق المحطة ببلبيس واتخاذ الإجراءات الوقاية وفض التجمعات الكبيرة للحد من إنتشار فيروس كورونا .

كما ترأس على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية ويرافقه المهندس سامي معجل نائب رئيس المركز ورئيس قسم الأشغالات وكافة العاملين به برئاسة المركز، حملة إشغالات واسعة النطاق للحفاظ علي المنظر الجمالي للشارع الرئيسي بعد رفع كافة الأشغالات ومفروشات كافة الباعة الجائلين ودهانة وتجميلة والتأكد من عدم وجود أي من الباعة الجائلين بطول الطريق ولفرض السيطرة التامه وإبقائة علي هذا الوضع وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب العدوي.

كما قام بمتابعة حملة نظافة وتطهير عامة للقضاء علي اي ميكروبات وفيروسات بالشوارع الرئيسية والفرعية والحد من إنتشار كافة الفيروسات، وفض التجمعات .