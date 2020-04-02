غزل المحلة تحدد يومى الأحد والاثنين لصرف مرتبات موظفيها وتحذر من الزحام

الغربية – عادل ضرة

أعلن مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس أشرف عزت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن تحديد يومى الأحد والاثنين القادمين لصرف أجور الموظفين العاملين بأقسام الشركة، بعد استئناف العمل بالشركة أمس الأربعاء بعد توقف 15 يوما.

وحددت الشركة يوم الأحد 4 أبريل لصرف مرتبات الموظفين بقطاع النسيج والملابس، والاثنين 5 أبريل لصرف مرتبات الموظفين فى باقى اقسام الشركة .

وطالب مجالس إدارة الشركة الموظفين بالالتزام التام بالايام المحددة لكل قسم فى الجدول ، حيث أن الصراف لن يكون معه إلا الشيكات الخاصة بكل قسم فى اليوم المحدد له، وذلك لتسهيل عملية الصرف.

كما حذرت الشركة الموظفين بعدم التكدس أمام شبابيك الصرف، حفاظا على سلامتهم، ومنع انتشار الأمراض.

وكانت شركة مصر للغزل والنسيج، قد قامت يوم الثلاثاء 24 مارس الماضى بصرف أجور عمال الشركة وعددهم 14 ألف عامل ، بعد قرار مجلس إدارة الشركة بإيقاف العمل بالمصانع، الذى بدأ أمس الاثنين ومنح العمال إجازة حتى نهاية الشهر الجارى أو لحين إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا ، بعد ظهور حالتين يشتبه فى إصابتهم بالكورونا.

وحددت شركة مصر للغزل والنسيج، الصرف لمدة 3 أيام لصرف مرتبات عمال اليومية ومصنع الملابس ، ومرتبات قطاع الغزل ، ومرتبات باقى قطاعات وأقسام الشركة، وتم الصرف من الساعة العاشرة صباحا وذلك عن طريق الأكشاك.

وكان مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج قد قرر ايقاف العمل فى جميع مصانع الشركة بالكامل ومنح عمال الشركه وعددهم 14 ألف عامل اجازه بدايه من اليوم الإثنين وحتى يوم الاربعاء 1 أبريل القادم، أو لحين إشعار أخر للحد من انتشار فيروس كورونا، مع صرف مرتبات العمال والموظفين فى موعدها المحدد.