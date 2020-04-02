اليوم السابع
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غرفة عمليات التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لليوم الثانى

الخميس، 02 أبريل 2020 02:10 م
غرفة عمليات التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لليوم الثانى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة
كتب مدحت وهبة

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تابعت غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف مقررات تموين شهر إبريل فى اليوم الثانى على التوالىّ من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية وكذلك منافذ مشروع جمعيتى وان صرف السلع المدعمة للمواطنين يبدأ من الساعة 7 صباحاً ويستمر حتى 7 مساءً.

وتقوم منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة أيضا بإتاحة صرف المطهرات "555" تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط فرق الخبز وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم كما يتم صرف السلع التموينية بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين ،كما حرص المواطنين على عدم التزاحم أثناء صرف المقررات التموينية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التى تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كل مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأهاب المصيلحي بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية مشيراً إلى أن صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

ووجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.


التموين

مقررات شهر ابريل

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