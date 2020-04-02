عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 1000 فى بلجيكا

وكالات

أعلنت بلجيكا اليوم، أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة أكثر من ألف شخص فى البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت السلطات الصحية البلجيكية فى مؤتمرها الصحافي أن 1011 وفاة سجلت منذ بدء الوباء الذى أصاب 13 ألفا و348 شخصا.

وقال فيليب دو باكر رئيس فرق الاختبارات الخاصة بكورونا في بلجيكا ، أنه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم عمل اختبارات على كبار السن في دور المسنين وخاصة على من تظهر عليهم اعراض او يشتبه بهم، على ان تكون الاختبارات مكثفة في محاولة لاحتواء أي حالات جديدة وخاصة ان تلك الفئة العمرية هي صاحبة اكبر نسب وفاة نتيجة الفيروس المستجد " كوفيد-19".

وأشار المسئول البلجيكى، إلى انه من المقرر إجراء أكثر من 20 ألف اختبار في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعدما كشفت تقارير حديثة تأثر أكثر من ثلث إجمالي سكان دور رعاية المسنين في بروكسل بالفيروس التاجي ، في حين يطلب من 146 دار رعاية في الإقليم إبلاغ السلطات بأي حالات مشتبه بها بين الموظفين أو المقيمين.