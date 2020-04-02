اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 1000 فى بلجيكا

الخميس، 02 أبريل 2020 06:08 م
عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 1000 فى بلجيكا تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت بلجيكا اليوم، أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة أكثر من ألف شخص فى البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت السلطات الصحية البلجيكية فى مؤتمرها الصحافي أن 1011 وفاة سجلت منذ بدء الوباء الذى أصاب 13 ألفا و348 شخصا.  

وقال فيليب دو باكر رئيس فرق الاختبارات الخاصة بكورونا في بلجيكا ، أنه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم عمل اختبارات على كبار السن في دور المسنين وخاصة على من تظهر عليهم اعراض او يشتبه بهم، على ان تكون الاختبارات مكثفة في محاولة لاحتواء أي حالات جديدة وخاصة ان تلك الفئة العمرية هي صاحبة اكبر نسب وفاة نتيجة الفيروس المستجد " كوفيد-19".

وأشار المسئول البلجيكى، إلى انه من المقرر إجراء أكثر من 20 ألف اختبار في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعدما كشفت تقارير حديثة تأثر أكثر من ثلث إجمالي سكان دور رعاية المسنين في بروكسل بالفيروس التاجي ، في حين يطلب من 146 دار رعاية في الإقليم إبلاغ السلطات بأي حالات مشتبه بها بين الموظفين أو المقيمين


بلجيكا

كورونا

وفيات كورونا

اخبار بلجيكا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حدث فى بلجيكا.. أول دوري فى العالم يتم الغائه بسبب كورونا وتتويج المتصدر باللقب

الخميس، 02 أبريل 2020 02:40 م

بلجيكا تعتزم تكثيف اختبارات كورونا فى دور المسنين بداية الأسبوع المقبل

الخميس، 02 أبريل 2020 11:24 ص

معلومات لا تعرفها عن فان جوخ بعد سرقة لوحته "حديقة الربيع" فى هولندا.. عمل مبشرا بكنيسية فى بلجيكا.. كان يعانى من مرض عقلى.. باع لوحة واحدة فى حياته مقابل 400 فرنك.. مات منتحرا وتعذب 30 ساعة قبل وفاته

الخميس، 02 أبريل 2020 10:00 ص

تطهير سيارات الإسعاف بعد نقل مصابى كورونا فى بلجيكا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة