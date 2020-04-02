ظريف: إيران ليس لها وكلاء كما يزعم ترامب بل أصدقاء

رويترز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر اليوم الخميس، إن إيران ليس لها وكلاء بل أصدقاء بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجوم على أهداف أمريكية في العراق.

وكتب ظريف "لا يضللكم دعاة الحرب مجددا، يا ترامب إيران لها أصدقاء لا يمكن أن يكون لأحد ملايين الوكلاء، وعلى خلاف الولايات المتحدة التي تكذب وتغش وتغتال خفية تتحرك إيران من منطلق الدفاع عن النفس فحسب".

وتابع "لا تبدأ إيران أي حروب وإنما تعطي دروسا لمن يفعل".

وكان ظريف قد أعلن فى وقت سابق أنّ بلاده مستعدّة للتراجع، جزئياً أو حتى كليّاً، عن الإجراءات التي اتّخذتها في سياق تخلّيها عن التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، إذا ما قدّم الأوروبيون في مقابل ذلك مكاسب اقتصادية "ملموسة" ، حسبما نشر موقع سكاى نيوز .