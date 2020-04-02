" طيران الإمارات" تبدأ تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب يوم 6 أبريل

كتب إيمان حنا -محمد شعلان

أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، موافقة السلطات الاماراتية على بدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب ابتداء من 6 ابريل الجاري، وغرد رئيس هيئة دبي للطيران عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "تلقت طيران الإمارات موافقة السلطات الإماراتية لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب. اعتبارًا من 06 أبريل ، ستنقل هذه الرحلات مبدئيًا المسافرين إلى الخارج من الإمارات العربية المتحدة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا".



رئيس هيئة طيران دبى يعلن عودة حركة الطيران

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، في تغريدته عن عودة حركة طيران دبي قائلا: "طيران الإمارات يتطلع إلى الاستئناف التدريجي لخدمات الركاب بما يتماشى مع رفع القيود المفروضة على السفر والتشغيل ، بما في ذلك ضمان التدابير الصحية لحماية موظفينا وعملائنا. وستكون سلامتهم ورفاههم على رأس أولوياتنا دائمًا".

وفي وقت سابق، قالت شركة طيران الإمارات على موقعها الالكتروني إنها ستشغل جميع خدمات الشحن من مطار دبي الدولي اعتبارا من اليوم الأربعاء، وتوقف العلميات في مطار آل مكتوم بدبي مؤقتا.

وعادة تعمل طائرات الشحن من مطار آل مكتوم وهو مطار أصغر بجنوب دبي.

وقالت الشركة إنها ستقصر رحلات الشحن على مطار واحد للتنسيق بين طائرات الشحن والركاب التي تُستخدم لخدمات الشحن فقط حاليا.

وأوقفت شركة الطيران جميع رحلات الركاب بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنها ستشغل رحلات شحن فقط مستخدمة طائرات بوينج 777 للركاب لأكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا.

وقال نبيل سلطان نائب، رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن "تمكنا من وضع شبكة وجدول زمني جديد لعملياتنا للشحن خلال فترة قصية جدا باستغلال مساحة أقل على طائرات الركاب عريضة البدن من طراز بوينج 777".