اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

" طيران الإمارات" تبدأ تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب يوم 6 أبريل

الخميس، 02 أبريل 2020 11:13 ص
" طيران الإمارات" تبدأ تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب يوم 6 أبريل طيران دبى
كتب إيمان حنا -محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، موافقة السلطات الاماراتية على بدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب ابتداء من 6 ابريل الجاري، وغرد رئيس هيئة دبي للطيران عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "تلقت طيران الإمارات موافقة السلطات الإماراتية لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب. اعتبارًا من 06 أبريل ، ستنقل هذه الرحلات مبدئيًا المسافرين إلى الخارج من الإمارات العربية المتحدة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا".

2
رئيس هيئة طيران دبى يعلن عودة حركة الطيران

 

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، في تغريدته عن عودة حركة طيران دبي قائلا: "طيران الإمارات يتطلع إلى الاستئناف التدريجي لخدمات الركاب بما يتماشى مع رفع القيود المفروضة على السفر والتشغيل ، بما في ذلك ضمان التدابير الصحية لحماية موظفينا وعملائنا. وستكون سلامتهم ورفاههم على رأس أولوياتنا دائمًا".

 

وفي وقت سابق، قالت شركة طيران الإمارات على موقعها الالكتروني إنها ستشغل جميع خدمات الشحن من مطار دبي الدولي اعتبارا من اليوم الأربعاء، وتوقف العلميات في مطار آل مكتوم بدبي مؤقتا.

 

وعادة تعمل طائرات الشحن من مطار آل مكتوم وهو مطار أصغر بجنوب دبي.

 

وقالت الشركة إنها ستقصر رحلات الشحن على مطار واحد للتنسيق بين طائرات الشحن والركاب التي تُستخدم لخدمات الشحن فقط حاليا.

 

وأوقفت شركة الطيران جميع رحلات الركاب بسبب وباء فيروس كورونا.

 

وقالت الشركة إنها ستشغل رحلات شحن فقط مستخدمة طائرات بوينج 777 للركاب لأكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا.

 

وقال نبيل سلطان نائب، رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن "تمكنا من وضع شبكة وجدول زمني جديد لعملياتنا للشحن خلال فترة قصية جدا باستغلال مساحة أقل على طائرات الركاب عريضة البدن من طراز بوينج 777".


طيران دبى

الامارات

عودة حركة الطيران

رحلات دبى

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة