رويترز

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن طوكيو أكدت 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات تشهدها المدينة منذ بدء التفشي. ونقلت الوكالة ذلك عن مصادر لم تكشف عنها.

وكانت قد شكلت حكومة اليابان، فريقًا تابعًا لمجلس الأمن القومى وكلفته بوضع خطة استراتيجية للتعامل مع أزمة تفشى فيروس كورونا، وذلك فى ضوء تطور قدرة اليابان التنافسية فى المجالين التكنولوجى والاقتصادى.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر أن يركز الفريق الحكومي الجديد على التغلب على فيروس كورونا الجديد على وجه التحديد بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية اليابانية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس، خاصة في مواجهة سباق الولايات المتحدة والصين من أجل التفوق التقني.