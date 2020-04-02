وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى أكد أمام جلسة برلمانية أن النقطة المهمة بالنسبة للفريق الاقتصادي هي التفكير في وضع السياسات الصناعية من وجهة نظر الأمن القومى. 