اليوم السابع
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طرد صحفى من مؤتمر ترامب لعدم التزامه بقواعد "التباعد الاجتماعى"

الخميس، 02 أبريل 2020 02:22 ص
طرد صحفى من مؤتمر ترامب لعدم التزامه بقواعد "التباعد الاجتماعى"
كتبت: نهال طارق

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طرد القائمين على إدارة مؤتمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى عقد منتصف ليل الأربعاء أحد الصحفيين خلال المؤتمر، لعدم التزامه بقواعد التباعد الاجتماعى المفروضة فى البلاد لمكافحة انتشار وباء كورونا.

ويعمل المراسل المطرود لدى شبكة "أمريكا الموحدة"، "oanin" وهي إحدى الشبكات الاخبارية القليلة التى لا تهاجم الرئيس الأمريكى‏

وفي تدوينة علي الحساب الرسمي لرابطة مراسلي البيت الأبيض ‏WHCA‏ على موقع تويتر المعني بهيئات الصحافة و تعاملاتها مع الإدارة ‏بشأن القضايا المتعلقة بالتغطية، قالت الرابطة إنها قد أصدرت الشهر الماضي لائحة لتقليل عدد المراسلين في غرفة الإحاطة بالبيت الابيض اتباعا لتوصيات مركز ‏السيطرة على الامراض والوقاية منها بشأن قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.‏

وفي ضوء هذه السياسات فقد طلبنا من المراسلين الذين ليس لديهم مكان للجلوس في الغرفة أن لا يحضروا جلسة الإحاطة لضمان سلامة ‏العاملين في البيت الأبيض والصحفيين والمراسلين داخل الغرفة.‏

وأوضحت الصفحة الرسمية لرابطة مراسلي البيت الأبيض انها اجرت تصويتا لمنع دخول احد الوكالات الإخبارية الي جلسات الإحاطة ‏بسبب عدم التزام احد المراسلين التابع لهذه الوكالة بالتوجيهات الموصي بها.‏

 

 

 

وكان ترامب قد أكد خلال المؤتمر أن الجميع فى الولايات المتحدة عليه الاستعداد لـ"الأسوأ"، مشيراً إلى وباء كورونا أمر لم يشهده أحد من قبل، فبالنظر للعدوي وسرعتها فإن الأمر خطيرا، وتابع: "لم يسبق لأي شخص أن رأى ‏أي شيء مثل هذا ، حيث فجأة يصاب مجموعات كبيرة من الناس ، فقط من خلال التواجد بحضور شخص ما مصاب".‏

 

 

ووفقا للتقرير يخضع اكثر من 280 مليون شخص في 35 ولاية أمريكية من ضمنهم العاصمة واشنطن لأوامر أو تعليمات للبقاء في المنزل، يذكر الولايات المتحدة بغالبيتها حيث اقترب عددُ الإصابات فيها من 200 ألف إصابة معظمُهم في مدينةِ نيويورك التي سجلت حتى الآن أكثر َمن 83 ألف حالة.

 

 


الولايات المتحدة

ترامب

البيت الأبيض

وباء كورونا

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