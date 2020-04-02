اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 04:00 ص
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ضابط شرطة بمرور السويس يوزع كمامات وجونتات على المواطنين خوفًا من كورونا.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 04:00 ص
ضابط شرطة بمرور السويس يوزع كمامات وجونتات على المواطنين خوفًا من كورونا.. صور ضابط شرطة بمرور السويس يوزع كمامات
السويس - السيد فلاح

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فى مشهد يدل على إنسانية أفراد ضباط الشرطة، خاصة وقت الأزمات، قام النقيب محمد محمود النواجى، الضابط بإدارة مرور محافظة السويس، بتوزيع الكمامات، والجونتات على المواطنين مجانى وبدون مقابل خوفًا عليهم من فيروس كورونا المستجد.

وقام الضابط وزملاؤه بإدارة مرور السويس، برئاسة العميد محمد عبد الله رشاد، قائد مرور السويس، بتقديم نصائح بعدم ترك منازلهم إلا للضرورة القصوى.

من ناحية أخرى، قام خالد سعداوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه العميد علاء إسماعيل، مدير عام مشروع الأسواق بمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات والتطهير بسوق السويس النموذجي بمنطقة المثلث، بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق سوق السويس النموذجي بمنطقة المثلث.

وقامت إدارة الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة برئاسة محمد فتحي، علي مدار الأربعة أيام الأخيرة برفع 200 طن من القمامة والمخلفات وردم المباني والأتربة المتراكمة من سوق المثلث

كما قامت إدارة الحماية المدنية بأعمال تعقيم وتطهير سوق المثلث في اطار خطة المحافظة لتطهير المنشآت والأسواق والمصالح الحكومية  ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي صحة المواطنين واستمرار السويس خالية من فيروس كورونا المستجد، وشارك في أعمال التطهير الرائد محمود دراز والملازم أول محمد مجاهد وعدد من رجال إدارة الحماية المدنية بالسويس.

كما قام اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس بجولة تفقدية بالمدارس التي يتم صرف المعاشات عن شهر إبريل لأهالي السويس، ضمن الإجراءات الاحترازية  والوقائية التى تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة العامة للبريد بالسويس ومديرية أمن السويس.

وحددت الإدارة العامة للبريد 38 منفذًا للبريد لصرف المعاشات بالإضافة إلي 5 مدارس وهي القناة والخليلية والسيدة امنة بحي السويس ومدرسة الشهداء ومدرسة العاشر من رمضان بنات بالمثلث بحي الأربعين  لصرف معاشات لـ 25 ألف مواطن سويسي. 

وقال مسئول البريد انه تم إعداد جدول لصرف معاشات شهر إبريل بحيث يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت، ومن ألف جنيه إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس، ومن لم يصرف في أيامه المحددة يصرف إعتبارًا من الأحد 12إبريل، بالإضافة إلي السماح لكافة البطاقات المتوقفة بالصرف خلال الأشهر الثلاث المقبلة.

رافق السكرتير العام في جولته كلا من العميد إيهاب سراج، رئيس حي الأربعين وأمل إبراهيم رئيس حي السويس، وسلمي الشاعر، مدير عام مديرية التربية التعليم بالسويس، وضحي تمام، مدير إدارة جنوب التعليمية ورؤف عياد، مدير التعليم الثانوي بالمديرية ومسئولي الإدارة العامة للبريد بالسويس.

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