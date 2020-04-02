اليوم السابع
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صور.. نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطهير بأخميم وحي الكوثر

الخميس، 02 أبريل 2020 06:34 م
صور.. نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطهير بأخميم وحي الكوثر أعمال التطهير بأخميم وحي الكوثر
سوهاج – عمرو خلف

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تفقد نائب محافظ سوهاج، أعمال التطهير بمركز ومدينة أخميم، وحي الكوثر، وأشاد نائب المحافظ بجهود وأعمال التطهير وتعقيم الشوارع والمساجد والمنازل، موضحا أن ذلك يأتي في إطار توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي أهمية اتباع التعليمات الوقائية السليمة حفاظًا علي سلامتهم.

وقام نائب المحافظ بمتابعة أعمال التطهير بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ، ونادي أخميم الرياضي، وطريق سوهاج أخميم ومحطة الدواجن بالعيساوية، والوحدة المحلية لحي الكوثر، ودار الرعاية الاجتماعية بالكوثر، مشيرا أن الوحدة المحلية بأخميم بالتعاون مع الوحدة البيطرية قامتا بتعقيم المؤسسات بنطاق المركز بالمطهرات، والمرور على المدارس وهيئة التأمين الصحي، وماكينات الصراف الآلي، ومجمع نيابات أخميم.

وخلال الجولة تفقد محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق لمتابعة سير العمل بالمشروع ومدى التزام العاملين بأعمال التطهير، موجها بمتابعة أعمال التطهير بشكل مستمر للوقاية من الأمراض، كما وجه بسرعة الانتهاء من مشروع طريق سوهاج البحر الأحمر طبقا للمعدل الزمني للانتهاء من المشروع.

وفى سياق متصل تابع الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج قرية " العيساوية شرق، " بمركز ومدينة أخميم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موكدا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية في المواعيد والجداول الزمنية المحددة.

حيث تفقد نائب المحافظ رصف طريق بطول 2 كيلو متر بالعيساوية شرق من مزرعة إنتاج البيض إلى طريق البحر الأحمر باعتماد مالي 2 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ به 50%، بالإضافة إلى تغيير المحولات المعلقة بالأكشاك ذات سعات مختلفة من 200 كاف/300 كاف بالمشتملات، وأدوات ومهمات كهربائية، ولمبات موفرة للطاقة، وكشافات ليد، وبلغت نسبة التنفيذ به 30%.

ووجه نائب محافظ سوهاج بضرورة إعداد تقرير دوري أسبوعي بالمستجدات داخل المبادرة، ومقترحات تيسير العمل، وما تم إنجازه؛ وذلك لعرضها على اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مؤكدا على المتابعة بشكل مستمر للقطاعات الموكلة بتنفيذ المشروعات للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة في أقرب وقت ممكن وفقا للمواعيد المحددة، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية ومتابعة المبادرة من الرئاسة بشكل مباشر.

 

 

نائب المحافظ يتفقد اعمال التطهير (2)
 

 

نائب المحافظ يتفقد اعمال التطهير (4)
 

 

نائب المحافظ يتفقد اعمال التطهير (5)
 

 

 

نائب المحافظ يتفقد اعمال التطهير (9)
 

 

نائب المحافظ يتفقد اعمال التطهير (11)
 

 

نائب المحافظ يتفقد اعمال التطهير (13)
 

 

نائب المحافظ يتفقد اعمال التطهير (14)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة باخميم والكوثر (1)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة باخميم والكوثر (2)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة باخميم والكوثر (3)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة باخميم والكوثر (5)
 

 

 
 
 
 

 

 


سوهاج

نائب المحافظ

محافظ سوهاج

اخميم

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