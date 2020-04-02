اليوم السابع
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صور.. مدبولى يرأس إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بحضور مستشار رئيس الجمهورية

الخميس، 02 أبريل 2020 04:03 م
صور.. مدبولى يرأس إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بحضور مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منط قليل  اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وبمشاركة عدد من الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية للوقاية والصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين. 
 
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد استعرضت الموقف الحالي لمواجهة ڨيروس "كورونا المستجد" في مصر ، ونوهت  الوزيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصاباً، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.
واستمع رئيس الوزراء ، إلى شرح مفصّل عن الموقف في مصر والذي كشف أن مصر لا تزال في مرحلة آمنة ومستقرة مقارنة بدول أخرى متقدمة تفشى فيها الوباء بشكل ملحوظ.
ووفقاً لما عرضته الوزيرة، فإن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما بنسبة 22%من إجمالي الإصابات، وأن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكبر من 50 عاما ،  و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة ( قصور بوظائف الكلى، قصور بالشرايين، أمراض الضغط، أمراض السكر)  ومرضى أورام.
 
اجتماع اللجنة العليا لادارة ازمة كورونا (1)
 
اجتماع اللجنة العليا لادارة ازمة كورونا (2)
 
اجتماع اللجنة العليا لادارة ازمة كورونا (3)
 
اجتماع اللجنة العليا لادارة ازمة كورونا (4)
 
اجتماع اللجنة العليا لادارة ازمة كورونا (5)
 
اجتماع اللجنة العليا لادارة ازمة كورونا (6)
 

 


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