صور.. محلات كفر الشيخ تلتزم بالإغلاق وتحرير 5 محاضر للمخالفين

كفر الشيخ – محمد سليمان

أغلقت المحال فى تاسع أيام الحظر، مساء اليوم الخميس ، للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحال من الـ 5 مساءً حتى الـ 6 صباحًا فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، والذى فرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرر رجال الشرطة فى عدد من مدن المحافظة ،5 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال ، وتم تشميع المحال بالشمع الأحمر ، لمخالفتهم قرار غلق المحال فى الساعة الخامسة مساء مما دفع اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، واللواء محمود حسن ، مدير أمن كفر الشيخ ،بتوجيه الشكر لأصحاب المحال على التزامهم، ومناشدة المخالفين بالالتزام عند الانتهاء من غلق محالهم خلال المدة القانونية للمخالفين.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا من اجل سلامتهم والحد من انتشار الفيروس، مشيدًا بالتزام اصحاب المنشات التجارية بتنفيذ قرار الغلق، مشيداً بإلتزام أصحاب المحال.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إغلاق المحال التجارية بالمحافظة، فى ثامن أيام الحظر، من الـ 5 مساءًا حتى الـ 6 صباحًا ، موجهاً بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والحرفية، والمقاهي، والكافتريات، والنوادى الرياضية، وجميع الصالات الرياضية، عدا محلات السوبر ماركت، والصيدليات، والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بكفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على التنسيق والتعاون الكامل والمستمر لتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية فى مجابهة فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس

وشدد محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بكفرالشيخ، بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والحرفية، والمقاهي، والكافتريات، والأندية وجميع الصالات الرياضية، عدا محلات السوبر ماركت، والصيدليات، والمخابز.

وعلى جانب آخر، تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الخميس ، يرافقه اللواء شعبان مبرو ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم عدد من المدارس والمقرات لمتابعة صرف المعاشات للمواطنين من كبار السن ، والتيسيرات المقدمة لهم .

فتفقد مدرس سعد زغلول التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية ،وشهدت 37 مدرسة ب13 إدارة تعليمية ،اقبال أصحاب المعاشات على المدارس لصرف معاشاتهم ،بتواجد رجال البريد ، ورجال الأمن.

وأكد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،وتم توفير كراسي متباعدة للكبار السن وأصحاب المعاشات بالمدارس ،واستراحات بالظل ،وتوجه كل منهم لمندوب البريد لصرف معاشه ، منعاً للزحام بمكاتب البريد، وحرصاً على صحتهم ، مقدماً التحية لرجال البريد ورجال الأمن ورجال التربية والتعليم .

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير استراحات أمام مبنى التأمينات والمعاشات ، تيسراً على صرف معاشاتهم ،ويأتي ذلك في إطار تفعيل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المُستجد والحد من انتشاره.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مديرية التربية والتعليم بالاشتراك مع الإدارة العامة للبريد بالمحافظة، قامت بتجهيز المدارس الموزعه على الإدارات التعليمية بكفر الشيخ، والتي تضمنت المدارس الآتية، " القنطرة البيضاء الابتدائية القديمة بمكتب بريد القنطرة البيضاء، القرضا للتعليم الأساسي بمكتب بريد القرضا، أريمون للتعليم الأساسي بمكتب بريد أريمون، الزهراء الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ الفرعي، الحمراوي الثانوية بمكتب بريد كفر الحمراوي، سخا الابتدائية الجديدة بمكتب بريد سخا، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، محلة القصب للتعليم الأساسي بمكتب بريد محلة القصب، أحمد عرابي الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ ثان بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، الشهيد عبدالقادر الابتدائية بمكتبي بريد سيدى سالم وسيدى سالم الفرعي، الغنيمي الابتدائية بمكتب بريد الغنيمي، الشهيد حافظ قريش الابتدائية بمكتب بريد القصابي.

وأضاف المحافظ ،بالإضافة إلى برية لاصيفر للتعليم الأساسي بمكتب بريد برية لاصيفر بإدارة سيدى سالم التعليمية، ابن خلدون الابتدائية بمكتب بريد العجوزين، شابه للتعليم الأساسي بمكتب بريد شابه، كنيسة الصرادوسي الإعدادية بمكتب بريد كنيسة الصرادوسي، منية جناح الإعدادية بمكتب بريد منية جناح، أبو المجد القاضي الإعدادية بمكتب بريد الصافيه، عاطف سالم الابتدائية بمكتب بريد دمنكه، عمر مكرم الابتدائية بمكتب بريد شباس الشهداء بإدارة دسوق التعليمية، بيلا الإعدادية بنات بمكاتب بريد بيلا الرئيسي وفرعي وثاني بإدارة بيلا التعليمية، الرياض للتعليم الأساسي بمكتبي بريد الرياض الرئيسي والفرعي، أبو مصطفى الإعدادية بمكتب بريد أبو مصطفى بإدارة الرياض التعليمية، أبو سكين ب بمكتب بريد مشروع الحامول، المجاز الغربي ب بمكتب بريد مجاز الحامول، غرب تيره للتعليم الأساسي بمكتب بريد غرب تيره بإدارة الحامول التعليمية، مجمع مدارس الشهيد السمندوي بمكتب بريد سنديون، السالمية الابتدائية بمكتب بريد السالمية، أبو دراز الابتدائية بمكتب بريد أبو دراز، الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بمكتب بريد فوه الرئيسي بإدارة فوه التعليمية، الشهيد ياسر فريج بمكتب بريد شباس عمير، كفر الجزائر للتعليم الأساسي بمكتب بريد كفر الجزائر، كفر المرازقة الإعدادية المشتركة، بمكتب بريد كفر المرازقة بإدارة قلين التعليمية ".

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم، مؤكداً علي الأجهزة التنفيذية القيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد الانتهاء الصرف، بالإضافة إلى مراعاة وإتباع كافة الإرشادات والإجراءات الإحترازية والوقائية لكبار السن من أصحاب المعاشات لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، كذا توفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم، حفاظاً على عدم التكدس والاختلاط.



اغلاق المحال بكفر الشيخ



اغلاق المحال بكفر الشيخ