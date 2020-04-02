صور.. كسر ماسورة مياه وخط رئيسى بالعامرية.. والحى يتابع أعمال الإصلاح

الإسكندرية جاكلين منير

قامت الأجهزة التنفيذية بحى العامرية أول ، بمتابعة أعمال اصلاح كسر فى ماسورة مياه و خط رئيسى، وذلك بناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، حيث قامت إدارة الصرف الصحى بالحى بمتابعه إصلاح كسر خط مياه بشارع مخزن الزيت كما تم التبليغ عن كسر خط مياه بشارع مسجد المدينة المنورة، وتم شفط مياه الصرف الصحى المتراكمه بشوارع قشوع، وشفط مياة الصرف الصحى المتراكمة بشارع محمد منصور.

على جانب آخر، وبناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول باستمرار الحملات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال وغلق المحال، قامت الإدارات المعنية بشن حملة مرور ليلية على المحلات التى خالفت التعليمات وتم غلق سيبر مخالف للقانون بشارع السلام بعبدالقادر وجارى المتابعة اليومية.

فيما قام أخصائى الرصد البيئى بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظافة المدينة، بدعم الحى بعدد 2 سيارة ولودر، للبدء في رفع الأتربة بجوار مدخل عبدالقادر بالطريق الصحراوى، وقام عمال النظافة برفع مخلفات الشارع الخلفى لبلوك 3و4 بمساكن باتا إلى الكونتر الرئيسى بجوار البنك، ومخلفات الشارع الخلفى 43و44 ومنور المبالة القديمة ومنور الدهب بمساكن البردويل بالتنسيق مع إدارة الرصد البيئي بالحى لرفعها بواسطة معدات شركة نهضة مصر وتم كنس وتشويك محيط الحى

وفي إطار جهود الحي لإتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، قامت إدارة التطهير اليوم بتطهير وحدة صحة الاسرة عبد القادر، نقطة شرطة عبد القادر، مكتب بريد اسكان مبارك، وحدة تبارك لطب الاسرة، وحدة تبارك الصحية، مداخل ومناور جميع بلوكات مساكن تبارك.



كسر ماسورة بالعامرية



كسر ماسورة رئيسية



كسر ماسورة