صور.. شركة مياه الأقصر تجرى تعقيم لمحطات الصرف التى تخدم مستشفى الحجر الصحى بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت شركة مياه الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الأربعاء، أعمال التعقيم والتطهير المكثفة بكافة محطات المياه والخزانات المختلفة، ضمن خطط الدولة والحكومة لتعقيم كافة المنشآت الحيوية والخدمية للمواطنين، وذلك لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إنتهت إدارة مياه الأقصر من أعمال تعقيم وتطهير مقر محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل.

ويقول اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر – فى بيان صحفى – أنه إستكمالاً لأعمال التطهير الشامل على مستوى محافظة الاقصر، تم القيام بأعمال الغسيل الدورية لشبكة مياه الحبيل والتى تخدم قرية الحبيل ومنطقة الشادر والصالحة ورأس الجسر والحميات بإشراف الكميائى منتصر أحمد مدير معمل إدارة مياه البياضية، كما تم إستكمال أعمال التوعية وتعقيم محطات الصرف التي تخدم مستشفى الحجر الصحي بإسنا لمصابى فيروس كورونا.

وكانت قد قامت الشركة بأعمال التطهير والتعقيم الشامل لمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى ومقرات العمل والمكاتب الإدارية، وأماكن التعامل مع المواطنين للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين، حيث نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية والتطهير بالشركة أعمال التطهير والتعقيم لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبيل وشملت محطات رفع المياه الداخلة ومحطات رفع المياه المعالجة ولوحات التحكم والمكاتب الإدارية وقاعات الإجتماعات، وتم التطهير بتنفيذ رجال إدارة التطهير ومسئولى إدارة التشغيل والصيانة بمحطة مياه الأقصر، حيث جاء ذلك إستكمالاً للمنظومة العامة للتطهير الشامل ورفع معدلات الحماية بالمحطات والمقرات الإدارية وأماكن التعامل مع المواطنين.

وكانت قد إنتهى رجال الشرطة من أعمال تطهير مرشح مياه النقالى بجزيرة أرمنت بإدارة القرنة، وذلك تبعاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الدورية لأعمال التطهير الشاملة بمحافظة الاقصر، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد حسن مدير إدارة القرنة، والكيميائي يحيى بحر مدير إدارة التطهير بالشركة، حيث تمت أعمال التطهير بمرشح مياه النقالى بجزيرة أرمنت للمتابعة الدورية والمستمرة للحفاظ على الصحة العامة.



تعقيم لمحطات الصرف التي تخدم مستشفى الحجر الصحي بإسنا



تعقيمات مكثفة لمحطات المياه التى تخدم مستشفى اسنا



جانب من عمليات التعقيم لمحطات الصرف لخدمة مستشفى الحجر