صور.. شاهد تعقيم مقرات صرف المعاشات والمدارس وكنائس مدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور محمد الوكيل مدير إدارة الطب البيطرى بإسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، بأنه تمت مواصلة أعمال التعقيم والتطهير لكافة مواقع ومنشآت التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومكاتب البريد بمدينة إسنا، وكذلك المدارس التى تم تخصيصها لصرف المعاشات للمواطنين على مدار الأيام المقبلة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف مدير إدارة الطب البيطرى بإسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم خلال الساعات الماضية تطهير مكتب بريد المساوية والمدرسه الإبتدائية بالعضايمة أماكن صرف المعاشات، وكذلك كنيسة الملاك بالعضايمة، موضحاً أنه تم البدء فى تلك الأعمال لتعقيم وتطهير المنشآت المقرر أن يتوافد عليها الأهالى لصرف معاشاتهم التى بدأت منذ أمس الأربعاء الأول من شهر أبريل المقبل، لتعقيمها لخدمة المواطنين المتوافدين لصرف معاشاتهم.

وكان المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، قد وجه كافة الجهات التنفيذية والأمنية بإتباع كافة التدابير الوقائية التي من شأنها منع التكدس والإزدحام وضرورة التنسيق بين كلاً من الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومنطقة بريد الأقصر والشركة المصرية للإتصالات لتنفيذ الخطوات التالية:- أولاً : نقل أعمال صرف المعاشات من مكاتب البريد الأتية:- (مكتب بريد سيدي ابو الحجاج بالأقصر - مكتب بريد العضايمة بإسنا - مكتب بريد المساوية بإسنا)، وتخصيص عدد 3 مدارس لصرف معاشات المواطنين منعاً للزحام في مكاتب البريد وهم:- (مدرسة ابو بكر الصديق التجريبية بمدينة الأقصر - مدرسة العضايمة الابتدائية بمدينة إسنا - مدرسة المساوية الابتدائية بمدينة اسنا).

ويشمل جدول مواعيد صرف معاشات شهر أبريل في مكاتب البريد مايلى (أقل من 1000 جنيه يتم الصرف أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 أبريل - من 1000 إلى 2000 جنيه، يتم الصرف أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 5و6و7 أبريل - أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومى الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل - من لم يصرف في أيامه المحددة، يتم الصرف اعتباراً من الأحد 12 أبريل - السماح باستخدام كافة البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث القادمة - السيستم سوف يعمل طبقاً للمواعيد السابقة الذكر فقط).

فيما أعلن مدير عام منطقة بريد الأقصر عزت غبريال، عن إنتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل بمكاتب البريد على مستوى المحافظة، مع اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



تعقيم مقرات صرف المعاشات بمدينة إسنا



تعقيم المدارس التى تقدم شرائح التابلت للطلبة



جانب من تعقيم المدارس بمحافظة الأقصر



حملات التعقيم داخل الكنائس بالاقصر