صور.. بريد الأقصر: انتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل بالمكاتب المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مدير عام منطقة بريد الأقصر عزت غبريال، عن إنتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل بمكاتب البريد على مستوى المحافظة، مع اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح مدير منطقة بريد الأقصر – فى بيان صحفى - أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد، وتوفير كراسي انتظار مع نصب مظلات للوقاية من الشمس، مشيرا إلى أن صرف المعاشات يتم طبقاً لجدول الصرف المعلن عنه كالتالي:- (أقل من 1000 جنيه يتم الصرف أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 أبريل - من 1000 إلى 2000 جنيه، يتم الصرف أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 5و6و7 أبريل - أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومى الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل - من لم يصرف في أيامه المحددة، يتم الصرف اعتباراً من الأحد 12 أبريل - السماح باستخدام كافة البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث القادمة - والسيستم سوف يعمل طبقاً للمواعيد السابقة الذكر فقط).

وكانت قد شهدت مكاتب البريد والمدارس المختلفة بمحافظة الأقصر، أمس الأربعاء، بدء أعمال صرف معاشات شهر أبريل فى مكاتب البريد والمدارس التى خصصتها المحافظة لخدمة الجمهور، وذلك منعاً للتكدس والتزاحم بين المواطنين، حيث توافد الأهالى على الخيام التى تم تجهيزها لخدمتهم خلال صرف المعاشات، وتم توفير عدد من الكمامات والجوانتيات والمطهرات للجميع خلال عملية صرف المعاشات للمواطنين من أمام مكاتب البريد والمدارس المختلفة، وتوافد الأهالى لصرف لمعاشاتهم حسب المواعيد المحددة لهم، بعد إعلان محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، عن تفاصيل جدول مواعيد صرف معاشات شهر أبريل فى مكاتب البريد منعاً للتكدس والتزاحم بين المواطنين.



بريد الأقصر يعلن إنتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل



الموظفين خلال خدمة المواطنين بالمعاشات



تجهيز بوسترات للتنظيم خلال صرف المعاشات



توافد الاهالى لصرف المعاشات بالاقصر



خدمة المواطنين ووقايتهم خلال الصرف



خيام امام مكاتب البريد لصرف المعاشات