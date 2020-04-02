اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لليوم الثانى على التوالى..

صور.. بريد الأقصر: انتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل بالمكاتب المختلفة

الخميس، 02 أبريل 2020 09:35 ص
صور.. بريد الأقصر: انتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل بالمكاتب المختلفة انتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مدير عام منطقة بريد الأقصر عزت غبريال، عن إنتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل بمكاتب البريد على مستوى المحافظة، مع اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح مدير منطقة بريد الأقصر – فى بيان صحفى - أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد، وتوفير كراسي انتظار مع نصب مظلات للوقاية من الشمس، مشيرا إلى أن صرف المعاشات يتم طبقاً لجدول الصرف المعلن عنه كالتالي:- (أقل من 1000 جنيه يتم الصرف أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 أبريل - من 1000 إلى 2000 جنيه، يتم الصرف أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 5و6و7 أبريل - أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومى الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل - من لم يصرف في أيامه المحددة، يتم الصرف اعتباراً من الأحد 12 أبريل - السماح باستخدام كافة البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث القادمة - والسيستم سوف يعمل طبقاً للمواعيد السابقة الذكر فقط).

وكانت قد شهدت مكاتب البريد والمدارس المختلفة بمحافظة الأقصر، أمس الأربعاء، بدء أعمال صرف معاشات شهر أبريل فى مكاتب البريد والمدارس التى خصصتها المحافظة لخدمة الجمهور، وذلك منعاً للتكدس والتزاحم بين المواطنين، حيث توافد الأهالى على الخيام التى تم تجهيزها لخدمتهم خلال صرف المعاشات، وتم توفير عدد من الكمامات والجوانتيات والمطهرات للجميع خلال عملية صرف المعاشات للمواطنين من أمام مكاتب البريد والمدارس المختلفة، وتوافد الأهالى لصرف لمعاشاتهم حسب المواعيد المحددة لهم، بعد إعلان محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، عن تفاصيل جدول مواعيد صرف معاشات شهر أبريل فى مكاتب البريد منعاً للتكدس والتزاحم بين المواطنين.

1 بريد الأقصر يعلن إنتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل
 بريد الأقصر يعلن إنتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل

 

الموظفين خلال خدمة المواطنين بالمعاشات
الموظفين خلال خدمة المواطنين بالمعاشات

 

تجهيز بوسترات للتنظيم خلال صرف المعاشات
تجهيز بوسترات للتنظيم خلال صرف المعاشات

 

توافد الاهالى لصرف المعاشات بالاقصر
توافد الاهالى لصرف المعاشات بالاقصر

 

خدمة المواطنين ووقايتهم خلال الصرف
خدمة المواطنين ووقايتهم خلال الصرف

 

خيام امام مكاتب البريد لصرف المعاشات
خيام امام مكاتب البريد لصرف المعاشات

 

طوابير منظمة للمواطنين خلال صرف المعاشات
طوابير منظمة للمواطنين خلال صرف المعاشات

 


الاقصر

صرف المعاشات بالاقصر

اخبار الاقصر

مكاتب البريد بالاقصر

اخبار المحافظات

توفير صرف المعاشات بالاقصر

منع التزاحم بين المواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة