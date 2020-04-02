صور .. إيقاف 5 حالات بناء مخالف شرق الإسكندرية.. والتحفظ على مواد البناء

الإسكندرية جاكلين منير

شنت وحدة التدخل السريع بحى المنتزة ثان شرق الإسكندرية ، حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لـ4 عقارات بنطاق الحى ، و ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بالتصدي لأعمال البناء المخالف بنطاق المحافظة ، حيث شدد الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه على ضرورة مواصلة شن حملات مجابهة مخالفات البناء غير المرخص.

وشنت وحدة التدخل السريع بالمنتزه ثان حملة فورية مكبرة، تم خلالها إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، وفك الشدة الخشبية الخاصة بأربعة عقارات بمنطقة طوسون ، حيث فك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق الخامس عشر علوي بالعقار الكائن بناصية شارع المدينة المنورة المتفرع من 25 الإدارة التعليمية بطوسون ، فك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق الرابع عشر علوي بالعقار الكائن بشارع 10 مستشارين المتفرع من شارع 25 بطوسون ،فك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق الثالث عشر علوي بالعقار الكائن بشارع متفرع من شارع 16 الترابي بطوسون.

كما تم هدم الطابق العاشر علوي بالعقار الكائن بشارع متفرع من شارع 16 الترابي بطوسون ،والتحفظ على كمية من حديد التسليح من العقارات الأربعة ، و إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة بالكامل.

وفى نفس السياق، تمكنت وحدة التدخل السريع بالحي من القيام بحملة فورية ، تم خلالها إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص ، وفك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق الثالث علوي بالعقار الكائن بشارع 30 غرامة والتحفظ على كمية من حديد التسليح.

وفى حى المنتزه أول شن الحى حملة مكبرة برئاسة حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول ويرافقه كلا من أحمد ابرهيم سكرتير عام الحى ، رئيس وحده الإزاله والتدخل السريع، مدير إدارة المتابعه الميدانيه ،وتم خلال الحملة إيقاف اعمال مباني مخالفه بالطريق الدولي 45 يمين عباره عن أعمده خرسانيه وطوب لإنشاء هنجر صاج وتم التحفظ علي كميه من شباك سقاله معدنيه وكميات من المصبات السقاله المعدنيه.



البناء المخالف



التحفظ على مواد البناء



بناء مخالف



عقار مخالف