صور.. إعادة تأهيل مزلقان ترام محطة سيدى جابر بالإسكندرية بالتزامن مع الحظر

الإسكندرية جاكلين منير

بدأت الهيئة العامة لنقل الركاب بالأسكندرية اعتباراً من مساء اليوم الخميس أعمال إعادة تأهيل مزلقان الترام بمنطقة سيدي جابر المحطة من الجهتين، وذلك تحت إشراف المهندس محمد زكريا رئيس مجلس الإدارة.

وأشار المهندس على صقر، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الحركة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه يتم حاليا إعادة تأهيل مزلقان سيدى جابر المحطة بطول 50 متر من الجهتين، موضحا أنه تم استغلال وقت الحظر للبدء فى أعمال إعادة التأهيل المزلقان المتهالك خاصة وأنه يقع بمنطقة حيوية لا يمكن العمل بها فى أوقات الأيام العادية نظرا للزحام الشديد

وأكد المهندس على صقر أن أعمال إعادة التأهيل تتضمن، تغيير القضبان واستبدال الطبقة المتهالكة من الإسفلت بطبقة جديدة، مؤكدا على الانتهاء من تلك الأعمال فى أقرب وقت ممكن لعدم تعطيل حركة الترام، و مشيرا إلى أنه فى حالة التعطل سيتم الاستعاضة بالخط الآخر الموازى وهو خط سيدى جابر الشيخ

وأكد المهندس على صقر على أنه فى خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الاستفادة من أوقات الحظر فى إعادة تأهيل بعض المزلقانات الأخرى على طول خط ترام الرمل ، حيث أن البعض منها يحتاج إلى التأهيل، وذلك بالتنسيق مع المحافظة وإدارة المرور والجهات المعنية.

يذكر أن خط ترام الرمل يقدم 5 مليون رحلة يوميا بما يعادل 1.2 رحلة للفرد الواحد من سكان المدينة ويستوعب الجزء الشرقى و وسط المدينة ما يقرب من 83% من هذه الرحلات.

اعادة التأهيل



قيادات الهيئة