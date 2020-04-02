اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 05:45 م
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صور .. أحياء الإسكندرية تكثف حملات تفريق تجمعات الكورنيش

الخميس، 02 أبريل 2020 04:51 م
صور .. أحياء الإسكندرية تكثف حملات تفريق تجمعات الكورنيش تفريق تجمعات كورنيش الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الاسكندرية التى تقع فى نطاقها كورنيش الاسكندرية ،حملات متابعة تطبيق قرار رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية والأسواق في المواعيد المحددة وفضّ التجمعات خاصة على كورنيش الاسكندرية ، وذلك بعد أن شهد كورنيش الاسكندرية تواجد بعض المواطنين للتنزه ، وكذلك وجود بعض الافراد على الشواطئ بلا أسوار .

وتابع حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، تطبيق المحال التجارية والأسواق لقرار مجلس الوزراء ومحافظة الإسكندرية بالغلق في المواعيد المحددة ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد،وذلك من خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بحضور العقيد أكرم توفيق ووحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة النقيب سعد رمضان ، وشملت الحملة قرية أبيس الأولى وسوق باكوس بتفرعاته وحكيم باشا وشارع مصطفى كامل وسوق زنانيري بمنطقة سيدي جابر، بالإضافة إلى رفع عربات الطعام والمشروبات بطريق الكورنيش والتي تُسبب تجمع المواطنين حولها بما يخالف قرارات الحكومة المصرية بمنع التجمعات.

من جهه أخرى شنت الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالاسكندرية ، حملات مكثفة لتطبيق قرار منع استقبال الكافتريات الى الرواد ، حيث مازالت بعض الكافيهات تخرق تعليمات الحظر الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء وتستقبل الرواد بداخلها ،وبناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإستمرار المرور والتفتيش وتنفيذ الكمائن علي كافة المنشآت المخالفة تم شن حملة مكبرة برئاسة اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف ، وتوثيق تلك المخالفات بالصور واستدعاء موظفي الحي التابع له المنشأة لإغلاقها وتشميعها بعد تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة ،كما قام اليوم مفتشي الادارة بالمرور علي مجمع كافيهات سيتي سكوير بسيدي جابر حيث تم تبين ان احد الكافيهات مفتوح ويستقبل الرواد.

 

 

تجمعات الكورنيش
تجمعات الكورنيش

 

حملات على الشواطئ
حملات على الشواطئ

 

رئيس الادارة المركزية
رئيس الادارة المركزية

 

شواطئ بلا اسوار
شواطئ بلا اسوار

 

عربات متنقلة
عربات متنقلة

 

غلق بالشمع الاحمر
غلق بالشمع الاحمر

 

كافية سيتى سكوير
كافية سيتى سكوير

 


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