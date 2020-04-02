"صحة الغربية": لدينا 314 جهاز تنفس صناعى بالمستشفيات الحكومية والخاصة

الغربية – مصطفى عادل

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن مستشفيات المحافظة بها 134 جهاز تنفس صناعى بخلاف الأجهزة الموجودة فى مستشفيات جامعة طنطا والمستشفيات الخاصة، مبينًا أن تكلفة الجهاز 300 ألف جنيه.

وأضاف حميدة لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة التنفس الصناعى الموجودة بالمستشفيات تكفى المحافظة فى الوضع الحالى، وحال حدوث أى تطورات سيتم استخدام أجهزة التنفس الصناعى بالمستشفيات الخاصة.

وأوضح حميدة، أن المستشفيات الخاصة بها 180 جهاز تنفس صناعي، وسيتم الاستعانة بها حال حدوث تطورات فى الأزمة التى تمر بها مصر، بخلاف أجهزة التنفس الموجودة بالجامعة.

من ناحية أخرى قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إن المديرية تسعى للتغلب على فيروس كورونا بعد ظهور حالات ثبتت إيجابيتها بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك من خلال المسح الطبى والعزل الكامل لجميع الأهالى وعدم الخروج إلا للظروف الطارئة فقط.

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية قامت بتوفير جميع الأدوية وكذلك زيادة عدد الأطباء بالوحدة الصحية بالهياتم، لخدمة الأهالى وذلك وسط اهتمام كبير من جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة، موضحًا أنه يوجد فرق تعقيم حاليًا تعمل على تطهير القرية بالكامل وكذلك رش المبيدات الحشرية، وتطهير الشوارع منعًا لانتشار الفيروس.

وأشار إلى أن الحل الموجود حاليًا لمكافحة تلك الوباء فى العالم بأكمله هو تنفيذ سياسة العزل لمدة 14 يومًا، وذلك للقضاء على الفيروس ومنع انتشاره، وهذا ما يسعى اليه جميع الأجهزة بالمحافظة حفاظا على الأهالي، مطالبًا شباب ورجال القرية بضرورة التعاون وتنفيذ سياسة العزل وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وأوضح "حميدة" أنه تم تخصيص غرف عزل بجميع مستشفيات مراكز ومدن المحافظة لحجز الحالات المشتبه فى إصابتها لحين ثبوت إيجابيتها ويتم نقلها إلى مستشفيات العزل خارج المحافظة، مضيفًا أنه يتم حاليًا تخصيص مستشفيات لعزل المصابين اللذين سيتم إيجابية إصابتهم لعدم تحمل المستشفيات للخارجية لتلك الإعداد، مؤكدًا أنه من الضرورى الاستعداد التام لكل السيناريوهات خلال الأيام الماضية.