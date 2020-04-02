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صحة الغربية: زيادة عدد الأطباء بالوحدة الصحية لقرية الهياتم لمواجهة كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 01:57 م
صحة الغربية: زيادة عدد الأطباء بالوحدة الصحية لقرية الهياتم لمواجهة كورونا الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية
الغربية - محمد طارق

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قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إن المديرية تسعى للتغلب علي فيروس كورونا بعد ظهور حالات ثبتت إيجابيتها بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك من خلال المسح الطبي والعزل الكامل لجميع الأهالي وعدم الخروج إلا للظروف الطارئة فقط . 

 
وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن المديرية قامت بتوفير جميع الأدوية وكذالك زيادة عدد الأطباء بالوحدة الصحية بالهياتم، لخدمة الأهالي وذلك وسط اهتمام كبير من جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة ، موضحا انه يوجد فرق تعقيم حاليا تعمل علي تطهير القرية بالكامل وكذاك رش المبيدات الحشرية ، وتطهير الشوارع منعا لانتشار الفيروس .
 
وأشار إلى أن الحل الموجود حاليا لمكافحة تلك الوباء في العالم باكمله هو تنفيذ سياسة العزل لمدة 14 يوما، وذلك للقضاء علي الفيروس ومنع انتشاره ، وهذا ما يسعي اليه جميع الأجهزة بالمحافظة حفاظا علي الأهالي ، مطالبا شباب ورجال القرية بضرورة التعاون وتنفيذ سياسة العزل وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوي . 
 
وأوضح " حميدة " أنه تم تخصيص غرف عزل بجميع مستشفيات مراكز ومدن المحافظة لحجز الحالات المشتبه في اصابتها لحين ثبوت إيجابيتها ويتم نقلها الي مستشفيات العزل خارج المحافظة ، مضيفا انه يتم حاليا تخصيص مستشفيات لعزل المصابين اللذين سيتم إيجابية اصابتهم لعدم تحمل المستشفيات للخارجية لتلك الإعداد ، مؤكدا علي انه من الضروري الاستعداد التام لكل السيناريوهات خلال الأيام الماضية .
 
وذكر أن عدم التزام المواطنين بإجراءات العزل سيذهب بنا إلى كارثة حقيقية نحن في عنا عنها ، مؤكدا أن الدولة تسعى بكل قوة إلى الحد من انتشار الفيروس من خلال سلسلة إجراءات وقائية يجب على المواطنين مساعدتنا في تنفيذها كي نعبر من بتلك المرحلة الصعبة إلى بر الأمان .
 
 
 

 


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