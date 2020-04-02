شباب قرية الشموت ببنها يخصصون مقاعد لكبار السن خلال صرف المعاشات

القليوبية نيفين طه

دشن شباب قرية الشموت بمحافظة القليوبية، مبادرة أطلقوا عليها اسم أمان وهدفها مساعدة الأهالي الذين يقومون بصرف معاشتهم من مكتب البريد وتعقيمهم كإجراء احترازى لحمايتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الشباب المشارك في تلك الحملة التطوعية أنهم نسقوا مع مجلس مدينة بنها وذلك برعاية الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية ،وقاموا بتعقيم جميع المترددين علي مكتب البريد بجانب توفير مقاعد لكبار السن ويكون كل مقعد علي مسافة بين وبين المقعد الأخر للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الشباب المشارك بالمبادرة أنها لاقت استحسانا من قبل الأهالي الذين قبلوا ذلك بالفرحة كما أن سهلت للجميع صرف المعاش بأمان ويسر ،بجانب أن الشباب المشارك بالمبادرة قاموا بتعقيم تلك المقاعد بجانب تعقيم مكتب البريد لحماية الأهالي وايضا لمساهمة أجهزة الدولة للتصدى والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه سيتم تخصيص 15 مدرسة كمكاتب لصرف المعاشات لمنع التزاحم في المناطق التي بها كثافات سكانية عالية، كما تم مخاطبة مدير أمن القليوبية لتوفير دوريات أمنية لتأمين مقار مكاتب البريد ومخاطبة العمد والمشايخ والجمعيات الأهلية ليكون لهم دورا تنظيميا ومجتمعيا خلال فترة صرف المعاشات، كما تم تكليف رؤساء المدن والأحياء بمتابعة مقار مكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب لتكون جاهزة إداريا وتوفير ما يلزم لها.

كما طالب المحافظ، بإعداد أماكن إنتظار مجهزة للمواطنين وتزويدها بمقاعد ومظلات للتيسير علي كبار السن والحد من التزاحم خلال فترة صرف المعاشات، حيث تم مخاطبة وكيل وزارة الصحة للبدء في تطهير وتعقيم جميع المقار قبل وبعد صرف المعاشات وذلك حفاظا علي صحة المواطنين وفي إطار إجراءات المحافظة للحد من تداعيات إنتشار فيروس كرونا كإجراءا إحترازيا.







