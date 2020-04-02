سويسرا تعلن تسجيل 1059 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة

كتب سمير حسنى

أعلنت الصحة فى سويسرا، اليوم الخميس، عن تسجيل 1059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووفاة 48 شخصا، جاء ذلك بحسب ما نقلته "العربية" فى خبر عاجل، وفى وقت سابق أعلنت السلطات السويسرية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 378 والإصابات تتعدى الـ 17 ألفا.

وتعانى دولة سويسرا من أزمة كبيرة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تحتاج البلاد إلى ألف سرير "عناية مركزة" خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة أعداد المصابين بهذا الفيروس.