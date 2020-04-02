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سويسرا تعلن تسجيل 1059 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة

الخميس، 02 أبريل 2020 08:16 م
سويسرا تعلن تسجيل 1059 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت الصحة فى سويسرا، اليوم الخميس، عن تسجيل 1059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووفاة 48 شخصا، جاء ذلك بحسب ما نقلته "العربية" فى خبر عاجل، وفى وقت سابق أعلنت السلطات السويسرية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 378 والإصابات تتعدى الـ 17 ألفا.

وتعانى دولة سويسرا من أزمة كبيرة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تحتاج البلاد إلى ألف سرير "عناية مركزة" خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة أعداد المصابين بهذا الفيروس. 

وفحصت سويسرا، حتى الأمس أكثر من 110 آلاف شخص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وإلى حين الحصول على النتائج النهائية فإن عدد المصابين مستمر في التزايد، وتبين حتى الآن أن 13% ممن خضعوا للفحص مصابون، وذلك وفق "سكاى نيوز". 

يذكر أن فيروس كورونا قد ظهر لأول مرة نهاية العام الجارى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ثم إلى عدد كبير من دول العالم، بسبب سهولة انتشاره، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجوال وغيرها من أجل السيطرة عليه.
 
 

 


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