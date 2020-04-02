زراعة القليوبية توفر 3 سيارات لبيع السلع بمدينة بنها بأسعار مخفضة (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالقليوبية، أنه في إطار حرص وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي علي تخفيف العبء عن المواطن المصرى، وبتعليمات من وزير الزراعة السيد القصير، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تم اليوم الخميس إرسال 3 سيارات كمنافذ بيع متنقلة تتبع الزراعات المحمية بوزارة الزراعة لتوفير السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة.

وأكد "زايد" في تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة تأتي تخفيفا علي المواطن القليوبي، وعدم تركه فريسة لجشع التجار، مشيرا إلى أن جميع المنتجات التي ضمتها السيارات ظازة ومن إنتاج وزارة الزراعة، حيث نم توجيه سيارات اليوم إلي منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، وذلك بحضور المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف العام علي الزراعات المحمية بوزارة الزراعة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.



الواطنون يقبلون على منتجات وزارة الزراعة



بيع منتجات وزارة الزراعة بالقليوبية



سيارات بيع منتجات وزارة الزراعة بالقليوبية



منتجات وزارة الزراعة وبيعها للمواطنين بالقليوبية



وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتابع سيارات البيع