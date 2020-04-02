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"رياضة القليوبية": تعقيم كل المنشآت الرياضية والشبابية بعد غد لمواجهة كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 11:53 م
"رياضة القليوبية": تعقيم كل المنشآت الرياضية والشبابية بعد غد لمواجهة كورونا الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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اجتمع الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، مع مديري الإدارات الفرعية بالمحافظة، للتنظيم والتحضير لحملة التعقيم التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس. 

وتناول الاجتماع ضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بتخفيض عدد حضور العاملين وغلق المراكز في الأوقات المقررة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ومساندة الحكومة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطن، وكذلك تعليمات وزير الشباب بشأن الملاعب المؤجرة والإيجارات بنظام حق الانتفاع الانتفاع .

كما وجه الصبروط، بضرورة متابعة مبادرة وزير الشباب لتعقيم كافة المنشآت الشبابية والرياضية يوم السبت 4 أبريل 2020واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والوقائية حيال إتمام عملية التعقيم بشكل جيد. 

كما تطرق الاجتماع، لضرورة الاهتمام بتنفيذ العديد من الأنشطة والمسابقات التي  يمكن القيام بها  "أون لاين" وذلك لقضاء أوقات الفراغ في أشياء مفيدة خلال فترة الحظر تحت شعار "شارك وخليك في البيت"، والاستعداد لتقديم أفكار ومقترحات  من شأنها المساهمة في حل الأزمة الراهنة.

وضم الاجتماع من خلال تقنية الفيديو كونفرانس وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة ، وأحمد يحي مدير إدارة شباب بنها ، وعماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ، وأشرف خير مدير إدارة شباب شبرا الخيمة، وبهاء الدين محمد مدير إدارة شباب قليوب ، وأحمد سليمان مسؤل  بإدارة شباب القناطر ، وشاكر محمد مدير إدارة شباب شبين، وعامر حمدي منسق الجوالة بالمحافظة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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