وحذر رئيس وزراء اليابان قائلا :" ولكن إذا تهاونا الآن ولو قليلاً، يمكن أن تتسارع معدلات العدوى فجأة في أي لحظة. لازلنا على الحافة" .

ودعا خبراء في المجال الطبي، رئيس الوزراء الياباني إلى إعلان حالة الطوارئ لتجنب انهيار نظام الرعاية الصحية بسبب الارتفاع المحتمل في عدد المصابين بفيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين منذ أواخر العام الماضي.

وفي هذا الصدد، قال آبي:"من المهم للغاية تجنب الوصول لمرحلة الارتفاع الحاد في عدد الحالات المصابة في منطقة العاصمة طوكيو ذات الكثافة السكانية العالية ومركز النشاط الاقتصادي".

وقالت لجنة خبراء حكومية أمس إن نظام الرعاية الصحية في المناطق الحضرية، بما في ذلك طوكيو، يتعرض لضغوط متزايدة ويتعين اتخاذ خطوات لمواجهة هذه الأزمة.

وسجلت العاصمة طوكيو أكثر من 580 حالة، وهي النسبة الأكبر بكثير بين محافظات البلاد الـ 47.

جدير بالذكر أن ما يقرب من 14 مليون شخص يعيشون في العاصمة اليابانية.

يشار إلى أنه بمجرد إعلان حالة الطوارئ لمنطقة معينة، سيحصل حاكم المقاطعة على السلطة التقديرية لاتخاذ خطوات وقائية من بينها مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم والحد من استخدام المرافق الأخرى.