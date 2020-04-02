اليوم السابع
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رئيس الوزراء اليونانى يؤكد فاعلية إجراءات حكومته ضد "كورونا"

الخميس، 02 أبريل 2020 03:00 ص
رئيس الوزراء اليونانى يؤكد فاعلية إجراءات حكومته ضد "كورونا" كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليونانى
أثينا أ ش أ

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قال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، إن الإجراءات التى اتخذتها حكومته للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يبدو أنها تعمل بنجاح، مؤكدا فى الوقت نفسه أن "العمل الشاق لايزال أمامنا".

وفى تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية، وصف ميتسوتاكيس وضع الإصابات فى اليونان بـ"المُشجع نسبيا" مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، مُرجعا ذلك إلى إجراءات التباعد الاجتماعى الحازمة التى طبقتها حكومته فى وقت مبكر نسبيا.

وتقدم ميتسوتاكيس بالشكر للشعب اليونانى على احترام أغلبهم للإغلاق الكامل للبلاد والبقاء فى المنزل، مشيرا إلى أن قلة فقط من اليونانيين استهانوا بالقيود.

وأشار رئيس الوزراء اليونانى إلى أن أزمة فيروس كورونا تعد بمثابة فرصة للحكومة لتبنى التقنيات الرقمية، مشيرا إلى أن حكومته اتخذت خطوات فى هذا المجال للاستجابة لأزمة الجائحة.

وأكد ميتسوتاكيس على قدرة تحمل البنية التحتية فى اليونان للأزمة، قائلا: "نظامنا الصحى يواجه (الأزمة) بشكل جيد نسبيا، وذلك رغم انحداره بعد 10 سنوات من التقشف.. لذلك كنا مدركين بشكل مؤلم لحقيقة أننا فى خطر أكبر مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى".

وعند سؤاله عن مراكز اللاجئين المزدحمة خاصة فى جزر بحر إيجه، قال ميتسوتاكيس إنه لم تظهر أى إصابات بفيروس كورونا فى مركز موريا فى جزيرة ليسبوس، مؤكدا أن اليونان لا تزال تفتقد للدعم اللازم للاستجابة بشكل فعال للتحدى الذى يشكله تدفق المهاجرين.

جدير بالذكر أن الحكومة اليونانية أعلنت، عن 101 إصابة جديدة و50 حالة وفاة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى عدد الإصابات بالفيروس فى البلاد إلى 1415 حالة.

 


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