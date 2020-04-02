اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 07:11 م
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خادم الحرمين الشريفين يجرى اتصالا هاتفيا بولى عهد بريطانيا

الخميس، 02 أبريل 2020 05:41 م
خادم الحرمين الشريفين يجرى اتصالا هاتفيا بولى عهد بريطانيا الملك سلمان بن عبد العزيز
وكالات

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بولي عهد بريطانيا أمير ويلز الأمير تشارلز، اطمأن خلاله على صحته بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتى وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال الاتصال، التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا.

وقد عبر الأمير تشارلز عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره واطمئنانه على صحته، منوهاً بمساعدة المملكة ونقل السياح والحجاج المتواجدين في المملكة إلى بريطانيا قبل حظر الطيران.

كما أشاد ولي عهد بريطانيا، بجهود المملكة في سبيل تخفيف الآثار السلبية على العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا المستجد من خلال قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين.  


الملك سلمان

السعوديه

الامير تشارلز

بريطانيا

كورونا

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