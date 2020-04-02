حملات تعقيم وتطهير لكورنيش أسوان و محطة السكة الحديدة و مواقف السيارات

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها المكثفة في كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا ،حيث قامت إدارة المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان اليوم بعمل حملات تطهير وتعقيم لكورنيش أسوان، كما تم أيضا حملات تعقيم لمواقف السيارات، ومحطة السكة الحديدية بمدينة أسوان وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

كان قد أهدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة والذى يأتى ضمن إحدى مستشفيات العزل الطبي للمصابين بمرض كورونا المستجد مجموعة من الهدايا المتنوعة وبوكيهات الورد، بالإضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الوقائية ، وذلك تشجيعاً وتضامناً مع الدور البطولى الذى يقوم به الجيش الأبيض داخل هذا الصرح الطبي وباقي مستشفيات العزل والذين يتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما بعث اللواء أشرف عطية بباقات ورود للمرضى الذين يخضعون لعلاج مكثف لتحويلهم من حالات إيجابية إلى سلبية تمهيداً للوصول إلى الشفاء الكامل، مؤكداً على أن جميع مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدر ما يقوم به العاملين فى القطاع الصحى وهو الذى تجسد فى قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بصرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل .

ومن جانبه أشاد الدكتور طاهر إسماعيل مدير عام مستشفى أسوان التخصصي والعام بهذه اللفتة الكريمة من محافظ أسوان والتى سيكون لها أكبر الأثر فى رفع الروح المعنوية للعاملين بمستشفى العزل وتحفيزهم لإستكمال دورهم المهني والإنساني بتقديم الخدمة العلاجية للمرضى على الوجه الأكمل لسرعة شفائهم وخروجهم فى أقرب وقت ممكن .

كان قد كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى على الإسراع بصرف معاشات تكافل وكرامة لأكثر من 15 ألف مواطن لم يدرجوا من قبل، وهو الذى يتوازى مع صرف معاشات تكافل وكرامة للمدرجين والذى يصل عددهم إلى أكثر من 120 ألف أسرة، وذلك فى إطار السعى الجاد لدعم الفئات والقطاعات المتضررة وخاصة العمالة الغير منتظمة من آثار إنتشار فيروس كورونا بعد الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها.

ولفت إلى أن ذلك يأتى ضمن الجهود المبذولة من الدولة لتحسين المستوى المعيشي لبعض الفئات من العمالة الغير منتظمة أو بعض الحالات الغير مؤمن عليها أو الحالات التى ليس لها مصدر دخل آخر ثابت من عمل وليس لها غطاء تأمينى أو لم تحصل على معاش ضمانى.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بأن يتم صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الجدد عن شهرى مارس وأبريل بداية من يوم 15 إبريل القادم من خلال المنافذ المختلفة وذلك بنظام الحوالة البريدية لحين إصدار الفيزا كارت الخاصة بهم، مؤكداً على أن إختيار المستفيدين الجدد من معاشات تكافل وكرامة جاء طبقاً لضوابط ومعايير محددة وبناءاً على طلبات مقدمة من هؤلاء المواطنين ومرفق معها ما يثبت عدم وجود أى مصدر دخل أخر لهم .