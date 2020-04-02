اليوم السابع
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تموين المنوفية: حررنا 218 محضرا تموينيا للمخالفين لردع جشع التجار

الخميس، 02 أبريل 2020 09:34 ص
تموين المنوفية: حررنا 218 محضرا تموينيا للمخالفين لردع جشع التجار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 218 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية .

مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على عمل المخابز يومى السبت والجمعة.

وأوضح كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأية مخالفات أو محاولات التلاعب فى السوق.

 

 


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