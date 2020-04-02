اليوم السابع
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"تموين الغربية": توفير كميات من اللحوم والخضراوات والفاكهة لتوزيعها بقرية الهياتم

الخميس، 02 أبريل 2020 03:25 م
"تموين الغربية": توفير كميات من اللحوم والخضراوات والفاكهة لتوزيعها بقرية الهياتم المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية
الغربية - محمد طارق

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صرح المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية ، أن المديرية قامت بتوفير سيارات لحوم ودواجن وخضار وفاكهة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ، لقرية الهياتم التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى .

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريح خاص ل " اليوم السابع " أنه تم التنسيق مع رئيس مدينة المحلة الكبرى لمتابعة توزيع المواد الغذائية واللحوم لأهالى قرية الهياتم ، موضحا أن القوافل وصلت اليوم داخل القرية استعدادا لتوزيعها على الأهالى ، وأنه يوجد تعليمات وتوجيهات مباشرة من جميع اجهزة الدولة بتوفير كافة السلع الغذائية لأهالى القرية خلال فترة العزل .

وأشار الى ان المديرية تكثف من حملاتها على جميع الأسواق بمراكز ومدن المحافظة من خلال حملات مشتركة مع الطب البيطرى وإدارة الصيادية والصحة ، وذلك لضبط الأسعار داخل الأسواق والاطمئنان على سلامة المنتجات ذات الأصل الحيوانى.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد وجه تشديد الرقابه على تداول المطهرات والكمامات بالاسواق، حفاظا على الصحه العامه للمواطنين، ومواجهة جشع التجار.

وتم إعداد حملة مكبرة من مديرية التموين قادها المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، وتم مداهمة شركه عبور للمستلزمات الطبيه بمنطقة الاستاد ثان طنطا وبداخلها 15ألف كمامة مجهولة المصدر، قبل بيعهم للجمهور، تحرر المحضر 8178 جنح قسم ثان طنطا، ضد "رأفت.م.ا"، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كما ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، نصف طن لانشون وبيف منتهى الصلاحيه داخل شركة مواد غذائية بقرية ميت حبيش القبليه مركز طنطا، قبل بيعهم للجمهور.


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